Жительницу Минска приговорили к 1,5 годам колонии за то, что она делала фото на протестах в 2020 году

Суд в Минске приговорил к одному году и шести месяцам колонии общего режима юристку Инну Богданову по делу об участии в акциях протеста в 2020 году. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Женщине вменили часть 1 статьи 342 УК ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них").

По версии следствия, Богданова принимала участие в акциях протеста в 2020 году, выходила на проезжую часть и перекрывала движение общественного транспорта.

Инна Богданова, по данным правозащитников, фактически вину не признала и от своих показаний не отказалась. Она сказала, что принимала участие в протестных акциях как сторонняя наблюдательница, а не как участница. На проезжую часть, по ее словам, она выходила исключительно с целью фотографирования.

Богданова работала юрисконсультом в территориальном центре социального обслуживания населения. До вынесения приговора она находилась под стражей.

Репрессии за участие в протестах 2020 года в Беларуси продолжаются до сих пор. Страну покинули несколько сотен тысяч человек. 3645 человек были осуждены по уголовным статьям. В тюрьмах Беларуси при невыясненных обстоятельствах умерли почти два десятка противников Александра Лукашенко, осужденные по политическим причинам подвергаются пыткам и унижению.

"Настоящее время"