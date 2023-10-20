Глава КНБО: "Для охраны терминала СПГ в Клайпеде закупаются подводные системы наблюдения"

Глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас сообщил, что для лучшей защиты Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) уже закупаются системы, которые позволят лучше контролировать возможные подводные угрозы.

"Терминал СПГ (оператор Klaipedos nafta - BNS) уже покупает (систему - ред.), которая усилит нашу способность контролировать угрозы под водой", - заявил глава комитета BNS в пятницу после заседания КНБО, на котором обсуждалась ситуация с защитой критической инфраструктуры.

"К концу года у нас появится подводные мощности, которые позволят нам контролировать различные беспилотные объекты под водой и управлять этими рисками", - добавил Кащюнас.

Он подчеркнул, что системы безопасности закупаются не только для охраны терминала СПГ, но и для защиты других компаний энергетического сектора.

По его словам, все обсуждавшиеся в комитете приобретения систем безопасности были запланированы и реализованы еще до инцидента на газопроводе Balticconnector, соединяющем Финляндию и Эстонию.

"Работа велась и до этого момента. Естественно, различные инциденты в Балтийском море усиливают необходимость быть еще более устойчивыми и принимать больше мер", - сказал BNS Кащюнас.

По его словам, речь идет не только об усилении защиты отдельных компаний или объектов, но и всего Клайпедского порта.

"Как для наземных въездов, водных заходов в порт, так и для подводного доступа. Сейчас разрабатывается стратегия того, как мы создадим потенциал для обеспечения защиты и в этой области. О порте надо думать комплексно, потому что там не только СПГ, но и другие важные охраняемые объекты", - сказал он.

По словам главы комитета, охрана важнейших объектов страны в принципе обеспечивается в достаточной мере, ситуация находится под контролем.

Стратегически важными являются отрасли энергетики, транспорта, информационных технологий и телекоммуникаций, других высоких технологий, финансов и военной техники.

Обеспокоенность по поводу безопасности критически важной инфраструктуры возникла после того, как в начале этого месяца выяснилось, что утечка в газопроводе Balticconnector, вероятно, была вызвана внешним воздействием, что вызвало подозрения в причастности России.