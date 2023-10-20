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Новости2023.10.20 12:32

В Вильнюсе представят международную выставку "Изобретения Леонардо да Винчи"

ДЛ
Довиле Лисаускайте, служба новостей Телевидения ЛРТ, LRT.lt 2023.10.20 12:32
В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи"
В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи" / Organizatorių nuotr.

В Музее энергетики и техники открылась передвижная международная выставка, на которой будут представлены изобретения Леонардо да Винчи". Здесь представлены десятки изобретений, воссозданных по эскизам художника, архитектора и изобретателя эпохи Возрождения.

Танк, который так и не был использован в бою. Десятки устройств, созданных по эскизам и чертежам гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Таковы экспонаты выставки "Машины Леонардо да Винчи" в Музее энергетики и техники.

"Этой выставкой мы хотим представить Леонардо да Винчи не только как изобретателя, архитектора и инженера, но и как личность. В эпоху Возрождения он был поистине эксцентричным человеком: вегетарианцем, глубоко заботившимся о животных и обладавшим невероятным чувством юмора", - говорит Камила Гиерко, организатор выставки.

В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи"
В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи" / Energetikos ir technikos muziejaus nuotr.

"Он был пацифистом, поэтому сконструированный им танк, напоминающий черепаху, был сделан таким образом, что не мог двигаться вперед, а только вращаться по кругу, и поэтому не мог использоваться в бою", - добавляет она.

Заметки, наброски и технические чертежи Леонардо да Винчи собраны в дневники. Считается, что записи художника насчитывали более 13 000 страниц, а до наших дней сохранилось около 7 000.

В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи"
В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи" / Energetikos ir technikos muziejaus nuotr.

"Выставка разделена на 3 части. В одной части представлены механизмы, приспособленные для ведения боя, в другой - рассказывается о возможностях перемещения устройств на суше, в воздухе и под водой. В третьей части мы видим, как да Винчи представлял себе, как можно переделать сам мир. Сегодня мы благодарны ему за многие открытия, которыми мы пользуемся до сих пор", - говорит организатор выставки.

Одна из машин, используемых сегодня, - вертолет, но во времена да Винчи он никогда не поднимался в небо.

"Он изучал птиц, был одержим полетом и много раз пытался подняться в воздух, и одна из его попыток стала предшественницей вертолета. Это была машина, рассчитанная на движение силой четырех человек. Оторваться от земли ему не удалось. Как потом обнаружили в его записях, соотношение сил было недостаточным", - рассказывает Жильвинас Микуленас, главный экскурсовод Музея энергетики и техники.

В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи"
В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи" / Energetikos ir technikos muziejaus nuotr.

Прототип парашюта не был испытан да Винчи, но был успешно приземлен после его смерти. Среди многочисленных проектов изобретателя - подводная лодка, водолазный костюм, различные экскаваторы, подъемные краны и многие другие устройства и конструкции. Все это можно увидеть в Музее энергетики и техники до апреля.

В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи"
В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи"
В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи"
В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи"
В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи"
В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи"
В Вильнюсе представят международную выставку "Машины Леонардо да Винчи"
# Культура
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