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Новости2023.10.20 10:38

CNN: коридор для гумпомощи из Египта в сектор Газа пока не откроют

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.20 10:38
Сектор Газа
Сектор Газа / AP nuotr.

Коридор для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, открытие которого ожидалось сегодня, 20 октября, пока не откроют. Об этом CNN сообщили несколько источников.

По словам собеседников телеканала, КПП Рафах остаётся закрытым, так как необходимо отремонтировать дороги на египетской стороне буферной зоны и есть "много других деталей", чтобы помощь поступала постоянно, а не разово.

Ранее президент США Джо Байден сообщал, что Египет согласился пропустить "для начала" двадцать грузовиков с гуманитарной помощью. Однако для этого, уточнил Байдена, нужно отремонтировать дорогу на стороне сектора Газа. По сведениям Reuters, оборудование для ремонта дороги уже отправили в сектор через КПП Рафах.

Сегодня утром специальный посланник США по гуманитарной помощи на Ближнем Востоке Дэвид Сэттерфилд всё ещё продолжал переговоры с Израилем о поставках гуманитарной помощи в Газу, сообщили в Госдепартаменте США. По словам источника CNN, Израиль хочет принимать участие в контроле того, что будет поступать в сектор Газа.

Кроме того, израильская и американская стороны опасаются, что гуманитарную помощь может перехватить палестинская радикальная группировка ХАМАС, под контролем которой находится сектор Газа.

Также сегодня КПП Рафах планирует посетить генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ранее организация призвала вернуть объём помощи жителям сектора Газа на прежний уровень – 100 грузовиков в день. Более 200 грузовиков с гуманитарной помощью уже ожидают отправки в сектор Газа из Египта, сообщил глава отделения Красного Полумесяца в Северном Синае Халид Заед.

Американские чиновники надеются, что коридор откроют в субботу, 21 октября, пишет CNN.

Радио «Cвобода»

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