Лишение фигуристки Дробязко гражданства: каждый второй житель Литвы против

Каждый второй житель Литвы (51%) выступает против лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу ЛРТ.

Репрезентативный опрос населения Литвы по заказу ЛРТ провела компания по изучению рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.

Опрос проводился в период с 22 сентября по 7 октября 2023 года. Опрос охватил 1023 жителя Литвы (18 лет и старше) и проводился в 109 точках выборки (30 городов и 45 деревень). Результаты отражают мнения населения Литвы в возрасте 18 лет и старше в разбивке по полу, возрасту и типу населенного пункта. Погрешность результатов не превышает 3,1%.

Лишение гражданства за поддержку Кремля

М. Дробязко была лишена гражданства 15 сентября этого года.

Комиссия по гражданству рекомендовала президенту лишить М. Дробязко гражданства на том основании, что бывшая спортсменка публично выражает поддержку кремлевскому режиму, ведущему войну в Украине.

Маргарита Дробязко / Fot. T. Lukšys/BNS

Поводом для возмущения в Литве послужило участие Дробязко в ледовом шоу "Лебединое озеро" вместе со своим мужем Повиласом Ванагасом во дворце олимпийского спорта "Айсберг" в Сочи 9 августа 2022 года. Уже на следующий день президент Литвы Г. Науседа принял решение лишить супругов государственной награды - ордена Великого князя Гедиминаса 5-й степени.

После этого пара продолжала посещать мероприятия, организованные Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Дробязко получила литовское гражданство в порядке исключения 30 лет назад за заслуги перед литовским спортом и страной. За свою спортивную карьеру она завоевала бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы в паре с П. Ванагасом. На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Дробязко и Ванагас заняли 5-е место. Всего спортсмены участвовали в пяти зимних Олимпийских играх.

Нелитовцы потив лишения Дробязко гражданства

По данным опроса, проведенного по заказу ЛРТ, чуть более трети населения страны (35%) поддерживают решение о лишении Дробязко гражданства. Еще одна седьмая часть респондентов (14%) не имеет своего мнения или не ответила на этот вопрос.

Повилас Панагас и Маргарита Дробязко / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Относительное большинство респондентов, выступающих за лишение Дробязко гражданства, составляют люди в возрасте 30-49 лет, жители районных центров и небольших городов, респонденты с образованием выше среднего и самым высоким ежемесячным семейным доходом (более 1800 евро), специалисты и государственные служащие, а также респонденты, придерживающиеся правых взглядов.

Опрос показывает, что все демографические и социальные группы чаще не одобряют, чем поддерживают решение о лишении Дробязко гражданства.

Наиболее отрицательно о решении высказываются национальные меньшинства Литвы: в этой группе 63% не согласны с решением лишить Дробязко литовского гражданства, 21% поддерживают.

Мнения юристов и политиков отличается

По мнению Дайнюса Жалимаса, бывшего председателя Конституционного суда (КС) и декана юридического факультета Университета Витаутаса Великого, 51% респондентов, заявивших, что они не одобряют лишение Дробязко гражданства, не поддались политическому популизму.

"Я очень рад таким результатам. Это означает, что политический популизм пока не затронул подавляющее большинство населения Литвы. Я всегда говорил, что лишение Дробязко гражданства - это акт политического популизма, потому что наше государство очень слабое, если оно борется с мнимыми угрозами национальной безопасности, принимая специальный закон о Дробязко, применяя его задним числом и лишая ее гражданства. Я всегда говорил, что, как юрист, не согласен с этим решением", - сказал Жалимас в интервью LRT.lt.

Дайнюс Жалимас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По его словам, в международном праве нет оснований для лишения спортсмена гражданства, а принятые Литвой законы противоречат нормам международного права и Конституции.

"Я придерживаюсь мнения, что Конституция не может трактоваться иначе, чем международные стандарты в области прав человека. Поскольку я всегда понимал, что речь идет о показухе или имитации, а не о решении реальных вопросов национальной безопасности, я говорил, что это не более чем политический популизм", - сказал Жалимас.

Он также отметил, что действия, совершенные Дробязко, не влекут за собой такого наказания, как лишение гражданства. Стандарт, примененный к спортсмену, мог бы быть применен к государственным служащим, чиновникам и политикам.

Д. Жалимас склонен считать, что 35% респондентов, высказавшихся за лишение гражданства, - это люди, введенные в заблуждение политическим популизмом. Он также отметил, что в данном вопросе смешиваются правовые и моральные вопросы, а моральные нормы не могут быть на 100% перенесены в право.

"Я тоже считаю, что поведение г-жи Дробязко в данных обстоятельствах аморально, но не всякое аморальное поведение ведет к лишению гражданства. Я думаю, что, может быть, некоторые из 35% респондентов введены в заблуждение политическими популистами, некоторые из них действительно, я думаю, может быть, не различают эти моральные и правовые вещи", - сказал Д. Жалимас.

Между тем, член Сейма Даля Асанавичюте, которая была одним из инициаторов поправок к Закону о гражданстве, согласно которым человек может быть лишен гражданства, приветствовала решение президента.

Даля Асанавичюте / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Мы с моим коллегой Андрюсом Вишняускасом написали в Министерство внутренних дел по поводу уже известного после принятия закона факта, что пара фигуристов продолжает участвовать в мероприятиях Т. Навки. Летом по российским пропагандистским каналам также прошла информация о том, что планируется выступление в Луганске. Это оккупированная Россией территория, и это говорит об определенном отношении. По словам Т. Навки, концерт не состоялся только потому, что там бомбят украинские "нацисты" и это угрожает их жизни. Я считаю, что такие действия М. Дробязко повторяются и четко показывают ее позицию, поэтому поддерживаю это окончательное решение. Я считаю, что гражданин Литовской Республики, будь то гражданство, полученное по рождению или в порядке исключения, должен быть одинаково лоялен к государству. Ответственность тоже должна быть одинаковой", - сказала депутат в интервью LRT.lt.

Д. Асанавичюте не решилась рассуждать о том, почему результаты опроса большая часть населения не выступает за лишение гражданства, а приветствует свободы, которые предоставляет демократия.

"Я всегда говорю, что в нескольких странах - Беларуси, России, Северной Корее - существует только одно мнение. Я очень рада, что у людей есть свое мнение, что они могут его выражать", - подчеркнула евродепутат.

Маргарита Дробязко / A. Ufarto/BNS nuotr.

Позиция Дробязко: "Свет культуры и добра"

М. Дробязко, проживающая в России вместе с мужем, высказала свои мысли по поводу решения о лишении ее литовского гражданства на своей странице в Инстаграм. В своем сообщении фигуристка апеллировала к тому, что Литва - свободная страна.

"Уважаемые члены Комиссии по гражданству, я, Маргарита Дробязко, обращаюсь с этим открытым заявлением к вам, ко всем моим соотечественникам-литовцам, которые на протяжении многих лет следят за спортивным и творческим путем Повиласа и меня. Пишу, потому что верю, что наши мысли и надежды в принципе одинаковы - и они одинаковы из-за желания видеть Литву свободной, просвещенной, развитой во всех отношениях страной, где уважают закон и где гражданам гарантирована свобода иметь свою точку зрения и поступать по совести, уважая всех, кто придерживается иной позиции", - написала она.

Ранее также было распространено открытое письмо спортсменки, в котором она заверила, что распространяет "свет культуры и добра".