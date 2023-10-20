Погода: выходные в Литве будут с дождем и сильным ветром

Конец рабочей недели в Литве ознаменуется не очень приятной погодой - местами проливной дождь будет сопровождаться сильным ветром, а в некоторых местах возможен мокрый снег. Однако в воскресенье погода немного успокоится, местами может ненадолго появиться солнце.

В пятницу будет облачно. В южных районах прогнозируются осадки, до полудня - мокрый снег, затем дождь. Будет дуть северо-восточный ветер, днем с порывами до 15-18 м/с. Потеплеет до 1-6 градусов выше нуля.

В ночь на субботу похолодает до 1-2 градусов выше нуля, во многих районах пройдет дождь, возможны осадки в виде мокрого снега. Днем местами пройдут сильные дожди. Ветер во многих районах усилится до 15-20 м/с, на взморье возможны порывы до 23 м/с. Столбик термометра поднимется до 4-9 градусов выше нуля.

В воскресенье во многих местах, преимущественно на юго-востоке страны, пройдут кратковременные дожди. В течение дня возможна небольшая облачность. Температура ночью составит 3-8 градусов выше нуля, днем - 8-13 градусов тепла.