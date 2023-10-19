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Новости2023.10.19 18:58

Лавров рекомендует российским туристам отдыхать в Северной Корее

LRT.lt
LRT.lt 2023.10.19 18:58
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Северной Корее
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Северной Корее / AP nuotr.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Северной Корее, заявил, что эта страна, являющаяся одним из самых закрытых государств мира, является прекрасным местом для отдыха российских туристов.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос, рекомендовал бы он российским туристам путешествовать в Северную Корею, Лавров сказал: "Да", сообщает РИА "Новости".

Северная Корея - очень закрытая страна, и для въезда в нее туристам требуются специальные разрешения, разрешается посещать только курорт Мазон и горнолыжный курорт Масик.

После нападения России на Украину большинство стран ЕС ввели санкции против московского режима, запретив авиаперевозки, ограничив въезд российских граждан в страны Сообщества и выдачу виз. В результате большинство россиян вынуждены отдыхать в Турции, Египте и других странах, которые не ввели запрет на поездки.

Западные страны рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Северную Корею из-за риска задержания.


Во время пандемии COVID-19 Северная Корея запретила все иностранные поездки в страну, а также не разрешала своим гражданам выезжать за границу.

# В мире# Россия
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