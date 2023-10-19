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Новости2023.10.19 18:35

Казахстан запретил экспортировать в РФ 106 видов товаров

DW
Deutsche Welle 2023.10.19 18:35
Флаг Казахстана
Флаг Казахстана / Shutterstock nuotr.

Россия больше не сможет закупать в Казахстане дроны и электрочипы в обход санкций Евросоюза.

Казахстан запретил вывозить в Россию 106 видов товаров, которые могут быть использованы российскими вооруженными силами в ходе войны против Украине. Об этом заявил в четверг, 19 октября, вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

Под запрет подпадают, в частности, беспилотные летательные аппараты, а также электрочипы и другая специализированная электроника, которая может применяться в военных действиях, пишет издание KazTAG. Ограничения касаются товаров как казахстанских, так и иностранных производителей.

О прекращении поставок в Россию товаров военного назначения власти Казахстана объявили еще в мае 2022 года. Однако в министерстве иностранных дел страны признали, что некоторые частные компании продолжают реэкспортировать запрещенные товары, которые в итоге попадают в зону боевых действий в Украине. Представители МИДа подчеркнули, что казахстанские власти пытаются пресекать подобные сделки.

Намерение Астаны ограничить возможность РФ закупать товары околовоенного назначения через Казахстан подтвердил и президент страны Касым-Жомарт Токаев. После переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 28 сентября он заявил, что Астана продолжит следовать санкционному режиму, введенному в отношении России странами Запада.

DW

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