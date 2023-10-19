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В рейтинге Smart City Вильнюс – на 65 месте

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BNS, LRT.lt 2023.10.19 16:27
Старый город Вильнюса
Старый город Вильнюса / D. Umbraso / LRT nuotr.

Вильнюс, впервые включенный в этом году в мировой рейтинг технического прогресса и адаптации городов к потребностям населения, занял 65-е место.

Донатас Гудялис, руководитель отдела разработки продуктов компании Vilniaus planas, развивающей процессы цифровизации в Вильнюсе, говорит, что технологический прогресс литовской столицы предлагает больше возможностей, чем некоторые города, занявшие более высокие места в рейтинге.

«Вильнюс технологически развит и в некоторых случаях может предложить даже больше, чем города с более высоким рейтингом (...) Например, приложения, работающие в Вильнюсе и широко используемые жителями для определения качества воздуха в режиме реального времени и для того, чтобы отдавать неиспользуемые, вещи, оцениваются чрезвычайно высокими баллами», - отмечает Гудялиса в пресс-релизе.

В этом году среди 141 города лидируют Цюрих (Швейцария), Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания), вперед вырываются крупные азиатские города Пекин (Китай) и Сеул (Южная Корея).

В европейском рейтинге Вильнюс занимает 34-е место из 57 городов континента, а среди стран Балтии уступает Таллинну.

# Литва
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