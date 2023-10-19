Огромные облака пыли, а шум слышно с другого конца района: работа дворников стала головной болью для жителей

Поскольку деревья уже начали сбрасывать листву, некоторых жителей раздражает шум воздуходувок и загрязнение окружающей среды. По словам представителя Вильнюсского городского совета, в ответ на подобные жалобы в прошлом году в столице было принято решение отказаться с этого года от использования воздуходувок, работающих на топливе. По его словам, нынешнее оборудование является менее шумным и менее загрязняющим окружающую среду.

Однако жители других городов говорят, что им по-прежнему приходится иметь дело с воздуходувками старого образца. Они рассказывают Радио ЛРТ, что, когда вокруг их многоквартирных домов разлетаются листья, им даже приходится покидать свои дома, поскольку запах и звук от этих устройств просто невыносим.

По словам Гинтаутаса Руновичуса, руководителя отдела городской среды Вильнюсского городского самоуправления, в этом году в муниципалитет не поступило ни одной жалобы на листовыдуватели. По его словам, это связано с изменением типа этих устройств, которые стали более безопасными как для окружающей среды, так и для людей.

"Раньше было много недовольства со стороны жителей из-за шума (...) и загрязнения воздуха, потому что для этой машины по-прежнему используется топливо. В новом тендере этого устройства уже нет - поставщики услуг (...) могут использовать только аккумуляторную воздуходувку, которая не вызывает такого загрязнения воздуха, да и шум немного другой", - поясняет эксперт.

Осень / D. Umbraso/LRT nuotr.

Тем не менее, ряд жителей столицы жалуются в открытом доступе на то, что под их окнами в очень ранние часы, например, в 5 часов утра, сдувают листья. Представитель Вильнюсского городского самоуправления уверяет, что компании по охране окружающей среды просят не проводить работы вблизи жилых домов в утренние часы.

"Мы просим компании не проводить эти мероприятия ранним утром вблизи жилых домов несмотря на то, что они, конечно, тише, чем бензиновые двигатели. Если есть сообщения от жителей о том, что они начинают работать и сдувать листья рано утром, между 6 и 7 часами утра, мы просто предупреждаем предприятия, чтобы они не делали этого так рано. (...) Есть такие тихие часы, и предприятиям действительно нужно это учитывать", - сказал Г. Руновичус.

Радио ЛРТ также поинтересовался у своих слушателей, есть ли у них жалобы на воздуходувки. Вилия из Шяуляй рассказала, что уже видела, как эти устройства использовались в ее городе этой осенью. Однако она убеждена, что от них больше вреда, чем пользы.

Осень / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Загрязнение окружающей среды несопоставимо с теми полукилограммами, которые они сдувают. Они очень стараются, чтобы сдуть один лист за раз. Особенно во дворе они оставляют такое облако газа, что кажется, будто приехал грузовик и работал там полчаса", - говорит жительница Шяуляй.

Нийоле из Каунаса также раздражает использование воздуходувок. По ее словам, шум и запах от этих устройств просто невыносимы, к тому же они используются после того, как опадет всего несколько листьев.

"Я живу на проспекте Прамонес, это жилой район. Летом и осенью приходят менеджеры по охране окружающей среды [с этими бензиновыми воздуходувками]. Они [работают] в рабочее время - с 8 утра до 5 вечера, но, когда они начинают работать - звук ужасный, (...) его слышно из дальних районов, я закрываю все окна. Запах бензина невыносим ", - говорит Нийоле.

Осень / D. Umbraso/LRT nuotr.

Римвидас, который также живет в Каунасе, говорит, что для него воздуходувки не являются проблемой.

"Я живу в самом центре, рядом с Аллеей Лайсвес, поэтому время от времени вижу, как они пользуются этими воздуходувками. Но они используют их днем, не рано утром. В общем, это не проблема", - говорит мужчина.

Казимерас из Вильнюса вторит этому слушателю и добавляет, что в наше время людям свойственно жаловаться на все.

"Может быть, бензиновые или дизельные воздуходувки в какой-то степени и загрязняют воздух, но я не знаю, беспокоят ли они кого-нибудь... Людей сейчас беспокоит все: начнут убирать снег, (...) это тоже будет беспокоить людей. (...) Я бы сказал, что таким людям, наверное, надо проверить свое здоровье. Все нервничают - сосед плотнее закрыл дверь, это тоже неприятно, кто-то завел машину, все неприятно. Но в то же время все хотят, чтобы на улицах был порядок", - говорит житель столицы.

Осень / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Такого же мнения придерживается и Вильгельмас из Зарасай. По его словам, вместо того чтобы ворчать, жители могли бы сами привести в порядок территорию под своими окнами.

"Я не понимаю, чего они все стонут. Если бы они просто посмотрели в окна, не слушали эти воздуходувки, взяли грабли, сделали бы работу, и не надо было бы шуметь, не надо было бы ругаться, и все было бы нормально. (...) А сейчас все плохо", - отмечает Вильгельмас.