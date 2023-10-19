П. Кизнис передаст Великокняжескому Дворцу в Вильнюсе еще 26 картин

В четверг Великокняжескому Дворцу в Вильнюсе будет передан еще один подарок от мецената Пранаса Кизниса - коллекция западноевропейского искусства XV-XVII веков, которая оценивается в шестизначную сумму.
Музею будут переданы 26 картин, часть из них П. Кизнис дарит музею, часть - передает для экспонирования, сообщил музей.
Экспозицию Музея Дворца правителей пополнят работы итальянских, фламандских, французских живописцев: Амброджо да Фоссано (1452–1523), Джампьетро Сильвио (1495–1552), Якопо Лигоцци (1547/1552–1627), Франческо Курради (1570–1661), Адама ван Ноорта (1562–1641), Конелиса де Бельёра (1607–1671).
Согласно пресс-релизу музея, одним из самых впечатляющих экспонатов коллекции является работа "Нарцисс" Джованни Андреа Де Феррари, последователя знаменитого генуэзского художника XVII века Караваджо.
Новый подарок дополнит картинную галерею мецената, которая уже несколько лет выставляется в музее.
В 2021 году Пранас Кизнис передал музею для бесплатного показа 20 картин — коллекцию знаменитых итальянских и работавших в Италии художников XIV-XVII веков.
Коллекция мецената выставлена в двух смежных пространствах дворца - II Ренессансном и III Маньеристском вестибюлях на третьем этаже музея.