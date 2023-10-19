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П. Кизнис передаст Великокняжескому Дворцу в Вильнюсе еще 26 картин

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BNS, LRT.lt 2023.10.19 10:02
П. Кизнис
П. Кизнис / V. Abramausko/Valdovų rūmų muziejaus nuotr.

В четверг Великокняжескому Дворцу в Вильнюсе будет передан еще один подарок от мецената Пранаса Кизниса - коллекция западноевропейского искусства XV-XVII веков, которая оценивается в шестизначную сумму.

Музею будут переданы 26 картин, часть из них П. Кизнис дарит музею, часть - передает для экспонирования, сообщил музей.

Экспозицию Музея Дворца правителей пополнят работы итальянских, фламандских, французских живописцев: Амброджо да Фоссано (1452–1523), Джампьетро Сильвио (1495–1552), Якопо Лигоцци (1547/1552–1627), Франческо Курради (1570–1661), Адама ван Ноорта (1562–1641), Конелиса де Бельёра (1607–1671).

Согласно пресс-релизу музея, одним из самых впечатляющих экспонатов коллекции является работа "Нарцисс" Джованни Андреа Де Феррари, последователя знаменитого генуэзского художника XVII века Караваджо.

П. Кизнис передаст Великокняжескому Дворцу в Вильнюсе еще 26 картин
П. Кизнис передаст Великокняжескому Дворцу в Вильнюсе еще 26 картин / Valdovų rūmų nuotr.

Новый подарок дополнит картинную галерею мецената, которая уже несколько лет выставляется в музее.

В 2021 году Пранас Кизнис передал музею для бесплатного показа 20 картин — коллекцию знаменитых итальянских и работавших в Италии художников XIV-XVII веков.

Коллекция мецената выставлена ​​в двух смежных пространствах дворца - II Ренессансном и III Маньеристском вестибюлях на третьем этаже музея.

П. Кизнис
П. Кизнис передаст Великокняжескому Дворцу в Вильнюсе еще 26 картин
# Культура
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