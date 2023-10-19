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Погода: в Литве дожди и мокрый снег

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.10.19 09:55
Дождь
Дождь / D. Umbraso/LRT nuotr.

В четверг в Литве осадков практически не ожидается, однако в пятницу в Литву придет новый циклон с мокрым снегом и дождем. 

В четверг будет облачно. Дожди возможны в западных районах страны. Будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 3-8 градусов выше нуля.

В пятницу день также будет пасмурным. По всей территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер местами усилится до 15-18 м/с. Температура ночью опустится до 1-4 градусов выше нуля, днем потеплеет до 2-7 градусов.

В субботу во многих местах будет облачно и дождливо, температура ночью составит 1–6 градусов тепла, днем - 3-8 градусов выше нуля.

# Литва
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