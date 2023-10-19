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Новости2023.10.19 08:08

Ландсбергис обсудил с Ходорковским состояние и вызовы российской оппозиции

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BNS, LRT.lt 2023.10.19 08:08
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обсудил ближайшие цели и актуальные задачи российской демократической оппозиции и гражданского общества с одним из российских оппозиционеров, основателем фонда "Открытая Россия" Михаилом Ходорковским.

"Угроза, исходящая от России, управляемой кремлевским режимом, сохраняется - никто в Европе и мире не может чувствовать себя в безопасности перед ней", - заявил глава дипломатии Литвы.

"Поэтому важно продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине, но в то же время мы хотим видеть активную оппозицию Владимиру Путину не только за рубежом, но и в самой России, которая не только хотела бы, но и добивалась бы перемен в российской политической системе", - подчеркнул министр.

"Только так может появиться реальная альтернатива путинскому режиму", - добавил он.

М. Ходорковский на встрече поблагодарил Литву за созданные условия для представителей российского гражданского общества, журналистов, которых преследует российский режим.

По информации МИДа Литвы, российский оппозиционер принял приглашение на ежегодный Вильнюсский Российский Форум, который весной 2024 года пройдет уже в 10 раз.

# Литва# Россия
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