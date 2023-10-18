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Мужчины в Литве зарабатывают в среднем на 12% больше, чем женщины

НГ
Новая газета – Балтия 2023.10.18 16:12
Работа с компьютером
Работа с компьютером / Austin Distel/Unsplash nuotr.

Средняя зарплата мужчин в Литве в августе 2023 года составляла 2072 евро до уплаты налогов. Женщины зарабатывали на 12% меньше — их средняя зарплата составила 1848 евро до уплаты налогов, сообщил портал «Mano Teises» со ссылкой на данные агентства социального страхования «Sodra».

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин немного сократился — в марте 2023 года он составлял 15%.

По данным анализа кредитного бюро «Creditinfo Lietuva», в этом году зарплата женщин выросла в 68 из 77 сферах занятости, зарплата мужчин — в 60-ти.

Работа
Работа / E. Blaževič/LRT nuotr.

В целом в Литве всего 8 сфер, где женщины зарабатывают больше мужчин. Это производство табачных изделий; образование; почтовые и курьерские услуги; социальная работа; услуги социального ухода; сбор, очистка и подача воды; сфера культуры; транспортировка по трубам.

Самый большой разрыв между зарплатами мужчин и женщин сохраняется в сфере авиации (мужчины — 4850 евро, женщины — 3145 евро), финансовых услуг (мужчины — 4547 евро, женщины — 3204 евро), программирования (мужчины — 4080 евро, женщины — 3138 евро).

Новая газета – Балтия

Работа с компьютером
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# Литва
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