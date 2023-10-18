Пентагон передал Украине ATACMS самой старой модификации

Пентагон согласился поставить Украине тактические ракеты ATACMS с самым низким радиусом действия. Они должны использоваться для ударов по российским логистическим линиям в Украине и прифронтовым аэродромам, следует из материала газеты The New York Times.

Издание, со ссылкой на источники, описывает, как администрация президента США Джо Байдена убедила президента поставить ракеты России. Байден опасался эскалации отношений с Россией, Пентагон со своей стороны отмечал, что ракеты — слишком дороги, чтобы их отдавать, с учётом, что у Вашингтона нет достаточного их запаса. Одна штука стоит около полутора миллионов долларов, говорится в материале.

После передачи Великобританий и Францией крылатых ракет Storm Shadow эскалация перестала казаться проблемой, пишет газета. Пентагон согласился передать ракеты в старой модификации с ограниченным радиусом действия с кассетными боеголовками. Они хорошо подходят для атак на слабо защищённые цели, например, самолёты на стоянках.

Российский Центр анализа стратегий и технологий изучив фотографии с места удара украинскими ATACMS по российским позициям писал 17 октября, что Киев применил ракеты самой первой модификации Block 1. Их производство было прекращено в 1997 году, заснятые обломки относятся к ракетам последних производственных партий. NYT и российский центр отмечают, что радиус действия этих ракет — около 100 миль (или 165 километров).

Американская газета пишет, что США отправили Украине около 20 таких ракет. От Киева потребовали не использовать их для атак по территории России, говорится в другом материале NYT. Ракеты передавали тайно, чтобы предотвратить российский удар в момент доставки.

Радио «Cвобода»