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Новости2023.10.18 18:21

Обусдмен информировала ЕСПЧ, что мигрантов в Литве содержали в нечеловеческих условиях

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BNS, LRT.lt 2023.10.18 18:21
Мигранты (ассоциативное фото)
Мигранты (ассоциативное фото) / D. Platūkytės/LRT nuotr.

Представляя позицию Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) относительно задержания нелегальных мигрантов в Литве, литовский парламентский омбудсмен указала, что они содержались в нечеловеческих условиях.

В среду учреждение омбудсмена в Сейме заявило, что впервые представило свою позицию по делу ЕСПЧ о задержании мигрантов в Литве.

Гражданин Ирака С. М. Х., подал иск против Литву об ограничении свободы передвижения после того, как его переселили в места временного размещения. По утверждению заявителя, Литва нарушила его право на свободу и право на человеческое обращение.

«Кроме того, в течение определенного периода времени условия в центре регистрации иностранцев в Кибайртай приравнивались к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению», - говорится в докладе.

Контролер Сейма заявила, что всех просителей убежища в Литве тогда разместили в закрытых местах размещения, не давая им права свободно передвигаться по территории страны, при этом не принимались индивидуальные решения по их делам, которые можно было обжаловать в суде.

Она обратила внимание ЕСПЧ на то, что в учреждении, расположенном в Кибартай, к иностранцам применяются крайне строгие ограничения на передвижение: им не разрешается покидать не только помещения и территорию центра, но и свободно перемещаться между этажами зданий центра.

Кроме того, лица, переведенные в Кибартский центр регистрации иностранцев, имели очень ограниченные возможности общения с внешним миром и были изолированы.

По словам омбудсмена, право иностранцев на получение гарантированной государством юридической помощи при рассмотрении заявления о предоставлении убежища или при оспаривании законности лишения свободы было обеспечено лишь формально.

Излагая свою позицию в ЕСПЧ, она также приравняла ситуацию в центре регистрации иностранцев, включая материальные условия, к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

Пограничники задержали иракца С.М. Х., подавшего жалобу на Литву, 25 июля 2021 года недалеко от литовско-белорусской границы. Мужчина сразу же подал заявление о предоставлении убежища, после чего его временно разместили в Друскининкай, 30 июля его перевели в лагерь в Руднинкай, а затем в центр регистрации иностранцев в Кибартай.

В период временного пребывания он не имел права передвигаться по территории Литвы.

В октябре 2022 года гражданин Ирака сообщил Страсбургскому суду, что проживает в Германии.

Ранее ЕСПЧ сообщил, что рассматривает жалобы граждан Кубы, Сирии и Ирака на отказ во въезде в Литву и ограничение свободы передвижения.

В 2021 году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи мигрантов. Большинство из них проживало в центрах регистрации без права покидать их. По истечении этого срока большая часть мигрантов покинула Литву.

Литва и Евросоюз считают эту волну нелегальной миграции гибридной атакой, организованной белорусским режимом. Чтобы этому противостоять, 3 августа 2021 года литовские пограничники получили право разворачивать нелегальных мигрантов. Более 20,5 тысяч из них не пустили в страну из Беларуси. Некоторые иностранцы неоднократно пытались въехать в Литву.

# Литва
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