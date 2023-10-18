МИД Литвы отреагировал на критику президента Литвы касательно Баярунаса

На фоне призывов президента Гитанаса Науседы к официальному расследованию дела посла в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса, которого обвинbли в моббинге, Министерство иностранных дел (МИД) Литвы утверждает, что действовало в соответствии с установленными процедурами.

"Служебного расследования до сих пор не было, (...) письмо из Генинспекции есть, но оно основано на неназванных лицах и источниках, служебное письмо сразу просочилось в прессу, это не делает чести", - выразила в среду позицию главы страны его советник Аста Скайсгирите в интервью Радио ЛРТ.

"Президент просит провести служебное расследование, как того требует закон", - добавила советник главы страны.

Между тем, канцлер МИД Инга Чернюк заявила, что проверка проведена в соответствии с действующими внутренними правилами.

"Мне жаль, что мало кто из коллег знаком с нашим порядком обеспечения равных возможностей и предотвращения насилия. Там описан процесс. Процесс говорит об этом, что люди должны быть услышаны, обеспечена их защита, согласно Закону о защите информаторов, людей, которые жалуются", - заявила канцлер МИД.

"Расследование проведено в порядке, который узаконен и установлен. Людей выслушали, все заинтересованные стороны были проинформированы о выводах", - сказала она.

Некоторое время назад сотрудниками посольства в Лондоне в адрес Баярунаса были брошены обвинения в неподобающем поведении. Расследовав жалобы, Генеральная инспекция МИД обнаружила нарушения и предложила принять решение о профпригодности Баярунаса в качестве главы посольства.

В конце августа новостной портал Delfi сообщил о поступившей жалобе на поведение дипломата. Позже в СМИ была обнародована другая информация, связанная с проверкой деятельности посольства и жалобами других сотрудников.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на этой неделе приостановил функции посла и вызвал его в Вильнюс для консультаций. Науседа назвал такое решение половинчатым.

Чернюк также заявила, что МИД стремился "разрешить эту ситуацию, помогая послу разобраться с его стилем руководства", но мирным путем это сделать не удалось.

Сам Баярунас утверждает, что испытывает психологическое насилие со стороны МИД, поскольку утечка информации в СМИ вредит его репутации.