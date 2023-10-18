Naujienų srautas

Эйтвидас Баярунас
Новости 29 мин. назад

МИД Литвы отреагировал на критику президента Литвы касательно Баярунаса

Метро (ассоциативное фото)
Новости 53 мин. назад

Застройщики: "В Вильнюсе рациональнее было бы построить метро"

Полиция
Новости 56 мин. назад

В Польше мужчина с ножом напал на группу воспитанников детского сада - погиб 5-летний ребенок

Виктория Чмилите-Нильсен
Новости 1 ч. назад

Спикер: "Есть надежда на новые возможности для литовского финтех-сектора на Тайване"

Американские ракеты ATACMS (ассоциативное фото)
Новости 1 ч. назад

Пентагон передал Украине ATACMS самой старой модификации

Автомобильный рынок
Новости 2 ч. назад

Автомобильный рынок в Литве: цены выросли и на новые, и на поддержанные автомобиле, а есть ли выбор?

В Вильнюсе открылась выставка украинской домашней иконы
Новости 3 ч. назад

В Вильнюсе открылась выставка украинской домашней иконы

Карта Литвы
Новости 3 ч. назад

Ученые выяснили, чем питались жители Литвы в древности

Китаб
Новости 4 ч. назад

Культурное наследие литовско-польских татар: в Вильнюсе - выставка, посвященная китабистике

Рецидивист, воевавший в Украине, преподает школьникам в России урок мужества 
Новости 4 ч. назад

Рецидивист, воевавший в Украине, преподает школьникам в России урок мужества

Дождь
Новости 4 ч. назад

Погода: ветер, дождь, а в некоторых регионах Литвы - снег

Джо Байден
Новости 5 ч. назад

Президент США Джо Байден в среду прибывает в Израиль

Кибернетическая безопасность
Новости 5 ч. назад

Ложные угрозы взрывов в Литве не прекращаются – за ночь получено более 2 тыс. сообщений

Израиль ударил по больнице в Газе
Новости 5 ч. назад

Израиль ударил по больнице в Газе: реакции ЕС, ФРГ, Франции, ООН

Балтийское море в Эстонии
Новости 6 ч. назад

В Балтийском море поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией

Отопление
Новости 6 ч. назад

Клайпеда объявляет о начале отопительного сезона

Новости2023.10.18 14:27

МИД Литвы отреагировал на критику президента Литвы касательно Баярунаса

B
BNS, LRT.lt 2023.10.18 14:27
Эйтвидас Баярунас
Эйтвидас Баярунас / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

На фоне призывов президента Гитанаса Науседы к официальному расследованию дела посла в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса, которого обвинbли в моббинге, Министерство иностранных дел (МИД) Литвы утверждает, что действовало в соответствии с установленными процедурами.

"Служебного расследования до сих пор не было, (...) письмо из Генинспекции есть, но оно основано на неназванных лицах и источниках, служебное письмо сразу просочилось в прессу, это не делает чести", - выразила в среду позицию главы страны его советник Аста Скайсгирите в интервью Радио ЛРТ.

"Президент просит провести служебное расследование, как того требует закон", - добавила советник главы страны.

Между тем, канцлер МИД Инга Чернюк заявила, что проверка проведена в соответствии с действующими внутренними правилами.

"Мне жаль, что мало кто из коллег знаком с нашим порядком обеспечения равных возможностей и предотвращения насилия. Там описан процесс. Процесс говорит об этом, что люди должны быть услышаны, обеспечена их защита, согласно Закону о защите информаторов, людей, которые жалуются", - заявила канцлер МИД.

"Расследование проведено в порядке, который узаконен и установлен. Людей выслушали, все заинтересованные стороны были проинформированы о выводах", - сказала она.

Некоторое время назад сотрудниками посольства в Лондоне в адрес Баярунаса были брошены обвинения в неподобающем поведении. Расследовав жалобы, Генеральная инспекция МИД обнаружила нарушения и предложила принять решение о профпригодности Баярунаса в качестве главы посольства.

В конце августа новостной портал Delfi сообщил о поступившей жалобе на поведение дипломата. Позже в СМИ была обнародована другая информация, связанная с проверкой деятельности посольства и жалобами других сотрудников.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на этой неделе приостановил функции посла и вызвал его в Вильнюс для консультаций. Науседа назвал такое решение половинчатым.

Чернюк также заявила, что МИД стремился "разрешить эту ситуацию, помогая послу разобраться с его стилем руководства", но мирным путем это сделать не удалось.

Сам Баярунас утверждает, что испытывает психологическое насилие со стороны МИД, поскольку утечка информации в СМИ вредит его репутации.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Метро (ассоциативное фото)
53 мин. назад

Застройщики: "В Вильнюсе рациональнее было бы построить метро"

Полиция
56 мин. назад

В Польше мужчина с ножом напал на группу воспитанников детского сада - погиб 5-летний ребенок

Виктория Чмилите-Нильсен
1 ч. назад

Спикер: "Есть надежда на новые возможности для литовского финтех-сектора на Тайване"

Американские ракеты ATACMS (ассоциативное фото)
1 ч. назад

Пентагон передал Украине ATACMS самой старой модификации

Автомобильный рынок
6
2 ч. назад

Автомобильный рынок в Литве: цены выросли и на новые, и на поддержанные автомобиле, а есть ли выбор?

6
В Вильнюсе открылась выставка украинской домашней иконы
3 ч. назад

В Вильнюсе открылась выставка украинской домашней иконы

Карта Литвы
3 ч. назад

Ученые выяснили, чем питались жители Литвы в древности

Китаб
Интервью ЛРТ 6
4 ч. назад
Интервью ЛРТ

Культурное наследие литовско-польских татар: в Вильнюсе - выставка, посвященная китабистике

6
Рецидивист, воевавший в Украине, преподает школьникам в России урок мужества 
4 ч. назад

Рецидивист, воевавший в Украине, преподает школьникам в России урок мужества

Дождь
4 ч. назад

Погода: ветер, дождь, а в некоторых регионах Литвы - снег

Владимир Зеленский
2023.10.17 15:06

Умер соратник Зеленского, бывший участник КВН Сергей Сивохо

А. Билотайте
2023.10.17 15:49

Билотайте об угрозах взрывов в школах: "Это действительно сложная ситуация"

Дональд Туск
Эксклюзив LRT.lt 8
2023.10.17 15:39
Эксклюзив LRT.lt

ЛРТ из Варшавы. Экономический упадок, влияние Дуды и проблемы здравоохранения: с какими проблемами столкнется новое правительство Польши?

8
„Rail Baltica“
2023.10.17 17:24

Латвийский премьер в Вильнюсе: "Мы должны быстрее реализовать проект Rail Baltica"

Виктор Орбан и Владимир Путин
2023.10.17 16:07

В Пекине состоялись переговоры Орбана и Путина

Работа
2023.10.17 17:29

Литва – восьмая среди стран, лучших для удаленной работы

Израиль ударил по больнице в Газе
2023.10.18 09:36

Израиль ударил по больнице в Газе: реакции ЕС, ФРГ, Франции, ООН

Литовский Красный крест
2023.10.17 15:13

Литовский Красный Крест открыл линию гуманитарной помощи

Евгений Пригожин
2023.10.17 16:42

"Хроники": за год компании Пригожина заработали 165 млрд рублей

Молдова
2023.10.17 15:38

Литва предлагает Молдове помощь в создании модели национального антикризисного управления