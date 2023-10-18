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Новости2023.10.18 16:43

В рейтингах лидируют социал-демократы и консерваторы

B
BNS, LRT.lt 2023.10.18 16:43
Вилия Блинкявичюте
Вилия Блинкявичюте / E. Blaževič / LRT nuotr.

Оппозиционные социал-демократы по-прежнему занимают первое место в партийном рейтинге в Литве, за ними следуют правящие консерваторы, свидетельствуют данные опроса компании Spinter, проведенного по заказу новостного портала Delfi.

Согласно опубликованному в среду опросу, в сентябре Литовскую социал-демократическую партию поддержали 13,5% опрошенных, Союз Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) – 9,1%. В июле эти партии соответственно поддерживали 13,3% и 11,8% опрошенных.

На третьем месте находится правящее Движение либералов с 7,5% поддержки (7,3% в июле). У оппозиционного Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы - 5,6% голосов (8,2% в июле), он на четвертом месте.

На пятом месте в рейтинге находится оппозиционный Демократический союз "Во имя Литвы" с 5,3% голосов (8,4% в июле). Рейтинг этой партии за несколько месяцев снизился на 3,1 процента.

По данным опроса, поддержка остальных партий не превысит 5% и они не смогут преодолеть ограничительный барьер для прохождения в Сейм по партийным спискам.

За несколько месяцев в Литве на 6,6% увеличилась доля тех, кто не знал, за кого голосовать или не ответил на опрос: с 18,4% в июле до 25% в сентябре. Это изменение превышает показатель погрешности.

В августе опрос не проводился.

В ответ на просьбу назвать политика, который лучше всего подходит на должность премьер-министра, 10,9% назвали действующего главу правительства, представителя консерваторов Ингриду Шимоните (11% в июле), второй в этом списке - лидер оппозиционной Литовской социал-демократической партии, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте с 6,8% (8,9% в июле).

Скорее негативно и негативно деятельность правительства в сентябре оценили 67% опрошенных.

Компания по исследованию общественного мнения и рыночных исследований Spinter tyrimai провела репрезентативный опрос по заказу новостного портала Delfi с 18 по 26 сентября, погрешность опроса составляет 3,1%. В ходе исследования было опрошено 1013 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

# Литва
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