В Балтийском море поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией

Телекоммуникационный кабель, пролегающий между Швецией и Эстонией по дну Балтийского моря, был поврежден, передает Rus.err.ee.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что кабель был поврежден примерно в то же время, когда случился инцидент с газопроводом Balticconnector.

Место повреждения находится в территориальных водах Эстонии, примерно в 50 км от Хийумаа в сторону Швеции.

«Подобные незначительные неисправности случались с этим кабелем и раньше. И сегодня до сих пор неизвестно, что стало причиной падения пропускной способности кабеля. Владелец кабеля работает над его ремонтом. В сотрудничестве между Эстонией, Финляндией и Швецией расследуется, что могло стать причиной и может ли это быть связано с неисправностями эстонско-финского кабеля связи и газопровода», — рассказала пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Лаура Лаастер.

В министерстве также отметили, что повреждения кабелей связи Эстония-Швеция и Финляндия-Эстония не повлияли на работу служб связи Эстонии.

Повреждение газопровода Balticconnector было обнаружено в ночь с 7 на 8 октября, когда оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid и эстонский оператор системы передачи природного газа Elering обнаружили нехарактерное снижение давления в трубах.

Расследованием причин повреждения газопровода в финских водах занимается Финляндия, повреждение кабеля связи в эстонских водах расследуют власти Эстонии.



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