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Умер соратник Зеленского, бывший участник КВН Сергей Сивохо

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.17 15:06
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP

В Германии, в больнице умер украинский актёр, продюсер, политик и соратник Владимира Зеленского Сергей Сивохо. Об этом сообщили издания УНИАН и "Страна.ua".

Причиной смерти Сивохо, которому было 54 года, называется хроническая болезнь легких.

Ранее о том, что Сивохо отключат от системы поддержки жизни, сообщила член Общественной палаты России Анна Ревякина, которая так же, как и Сивохо, является уроженкой Донецка. "Из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались", — написала она в телеграме.

Сергей Сивохо родился в 1969 году в Донецке. В КВН начал играть во время учебы в местном Политехническом университете, там же познакомился с Владимиром Зеленским. Позже он работал продюсером в основанной Зеленским студии "Квартал 95".

Во время президентской избирательной кампании 2019 года Сивохо поддерживал Зеленского. На парламентских выборах 2019 года он выдвигался в народные депутаты от президентской партии "Слуга народа", но проиграл.
В октябре 2019 года он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса. Его назначение на эту должность вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе. Тогда же он начал создавать "Национальную платформу примирения и единства", которая должна была стать площадкой для налаживания диалога между Киевом и Донбассом. Как утверждал Сивохо, цель проекта - "помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать". Он выступал против силового возвращения подконтрольных России территорий Донецкой области.

В марте 2020 года украинские националисты сорвали презентацию проекта в Киева. Гнев активистов, среди которых были ветераны полка "Азов", вызвали слова Сивохо о "внутреннем конфликте" в Донбассе - а не о российской агрессии. "Национальный корпус" призвал привлечь Сивохо к ответственности за госизмену.
После этого инцидента Сивохо покинул должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Радио "Свобода"

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