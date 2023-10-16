Как россияне обходят западные санкции с помощью криптовалюты

Из-за санкций Запада россияне не могут переводить деньги за границу. Криптовалютные биржи тоже вводят ограничения для граждан РФ, но полностью рынок крипты им не перекроют.

Серб Стеван Тадич и его жена-россиянка уехали из Москвы в Сербию за несколько месяцев до начала войны в Украине. Жена 26-летнего Тадича находится в декретном отпуске и получает пособие по уходу за ребенком в России. Раньше супруги переводили эти деньги в сербские динары с помощью обычных международных переводов через российские банки. Когда российские банки отключили от системы SWIFT в рамках санкций за вторжение РФ в Украину, Стеван Тадич начал переводить деньги из России через криптовалюту.

Обычно такие операции проводят через так называемые p2p-сервисы на криптобиржах, когда обмен происходит с другими частными лицами. Пользователь регистрируется на бирже, переходит в раздел p2p и видит список трейдеров, которые продают криптовалюту и принимают оплату из российских банков. После того, как нужный трейдер выбран, с российской карты пользователя списываются рубли, а трейдер переводит ему криптовалюту по установленному им самим курсу.

Чаще всего россияне переводят деньги с помощью криптовалюты USDT, которая привязана к доллару в соотношении один к одному. "Простыми словами - ты находишь USDT с курсом в 100 рублей, затем покупаешь 10 токенов за 1000 рублей. Потом ищешь покупателя USDT за динары, продаешь свои 10 токенов USDT, и вот тебе и прилетают динары на счет. USDT пользоваться удобнее всего, потому что в этой криптовалюте происходит наибольшее количество торгов на бирже и из-за привязки к доллару в ней удобно считать итоговую сумму", - объясняет Тадич, добавляя, что торговать на p2p можно в разной крипте, включая биткоин и другие цифровые валюты.

Россияне обменивают криптовалюту на наличные деньги

Иногда криптовалюту меняют на обычные деньги из рук в руки при личной встрече. Тадич говорит, что этот способ считается самым выгодным, потому что не надо платить комиссию бирже. Найти и связаться с трейдером, с которым у вас будет назначена встреча, можно через специальные чаты в Telegram.

Чаты эти закрытые, туда пускают только после верификации модераторами - нужно доказать, что ты человек, через специального бота. Также модераторы с помощью отзывов на услуги трейдеров следят за тем, чтобы людям не попадались мошенники. Этот способ распространен в России, но пользуется популярностью также и в Сербии, говорит Тадич.

Перед тем, как использовать услуги уличных менял, люди покупают с российской карты криптовалюту. Затем назначают с трейдером встречу и меняют криптовалюту на наличные динары. "Все просто: приезжаете, пожимаете другу другу руки, жмете кнопочку на телефоне, спустя пару минут продавец из Telegram видит, что ему все пришло на его кошелек и отдает вам наличку, которую вы пересчитываете", - утверждает Тадич.

Фриланс-площадки запрещают криптовалютные переводы

23-летний Всеволод Савченко (имя изменено) задолго до войны начал работать удаленно на зарубежной фриланс-площадке и делал иллюстрации на заказ. Гонорары площадка начисляла ему в долларах, которые он затем переводил на свою российскую карту в рубли.

После вступления в силу западных санкций против РФ молодому человеку пришлось идти на разные ухищрения. Сначала он выводил деньги через казахстанскую карту близкого друга семьи, но быстро обнаружил, что за это берут высокую комиссию, а деньги переводятся несколько дней. Тогда в ход пошла криптовалюта.

Молодой человек использовал p2p-сервисы криптобирж Binance и Paxful и выводил деньги через USDT. В апреле Paxful приостановила операции и объявила о закрытии из-за внутренних проблем. Но Всеволод успел сохранить контакты трейдера, с которым он там познакомился, и теперь списывается с ним в мессенджерах для обмена.

"Проблема в другом. Фриланс-площадкам не нравится, что деньги с них выводят с помощью криптовалюты, поэтому они пытаются прикрыть эти лавочки. Я боюсь того, что способов получить мною честно заработанные деньги станет еще меньше", - признается Савченко.

ЕС ограничивает вывод россиянами денег через крипту

По даннымсингапурской компании TripleA, в 2023 году около 8,5 млн россиян пользовались криптовалютой - это 5,8% населения страны. РФ находится на 11 месте в мире по объему валюты, которая хранится в криптокошельках. По оценке российского Минфина, около 13 млн россиян совершают операции с криптовалютами. Из них 1 млн - активные пользователи, суточный оборот по счетам которых составляет более 10 млрд рублей.

Со временем Евросоюз занялся и ограничением возможностей для россиян по переводу денег через криптовалюту. Так, в октябре 2022 года, в рамках восьмого пакета санкций против России, ЕС запретил на своей территории предоставлять криптовалютные услуги гражданам России.

Среди проочего, биржам запретили регистрировать учетные записи россиян и открывать им криптокошельки. Запреты не распространяются только на тех граждан РФ, у которых есть в Евросоюзе или в Швейцарии временный или постоянный вид на жительство. Для того, чтобы аккаунт не заблокировали, им нужно было пройти перерегистрацию.

Уход Binance из России как прецедент

Руководитель отдела маркетинга BestChange.ru Никита Зуборев обращает внимание на то, что криптовалюты раньше использовало небольшое количество молодых россиян. После введения Западом санкций на криптобиржи пришла более широкая аудитория, центром притяжения которой стала площадка Binance из-за ее популярности.

Это крупнейшая криптобиржа в мире по объему торгов. В течение 2022 года Binance вводила различные ограничения для россиян, но p2p-переводы оставались для них доступными. Однако 27 сентября 2023 года Binance объявила о полном уходе из России. Ранее с россиянами отказался работать еще целый ряд бирж: Kuna, BTC-Alpha, Qmall, Bithumb, Upbit, Gopax, Korbit, Coinone, CEX.io. Еще 11 криптосервисов ввели разного рода ограничения.

Теперь россиянам придется искать альтернативы. "Для них все еще доступны сотня разнообразных криптобирж, более пятисот обменников и десяток независимых p2p-площадок, разбросанных по всему миру. Опасен уход Binance только созданием прецедента. Если за ним последуют и другие крупные биржи, на которых сконцентрирована российская аудитория, то это будет уже более серьезным ударом", - констатирует Зуборев.

Экс-директор китайского майнинг-пула ViaBTC Екатерина Кондратенко считает, что уход криптобирж из России привел к росту неофициальных способов обмена - через Telegram-ботов и личные встречи. "Уход Binance может повлиять на обычных россиян, так как это была одна из самых популярных бирж", - добавила она.

Крипта оставляет россиянам лазейки для обхода санкций

Основатель Telegram-канала "Все о блокчейн, мозге и WEB 3.0 в России и мире" Ани Асланян замечает, что запреты коснулись только так называемых централизованных криптобирж, то есть тех, которые проводят верификацию пользователя по паспорту и контролируют сделки внутри самой биржи.

При этом есть большое количество децентрализованных криптобирж (DEX) - они не проводят верификацию клиента, не хранят его криптовалюту и не контролируют его сделки. Средства пользователей переводятся напрямую со стороннего кошелька клиента, который тот подключает к платформе. Так что и после отказа крупных криптобирж обслуживать россиян у них остается много способов для обмена валюты.

"Чтобы контролировать или заблокировать всю криптоиндустрию, регуляторам нужно очень много времени потратить на изучение того, как работает рынок", - указывает Асланян. В мире криптовалют всегда есть "лазейки, которые не являются нарушением закона", подытожила она.

Deutsche Welle