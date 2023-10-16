Умер российский композитор Геннадий Гладков

В понедельник, 16 октября, на 88-м году жизни умер известный советский и российский композитор Геннадий Гладков, сообщает ТАСС.

Широкую известность Гладкову принесла работа в качестве автора музыки для кино – в общей сложности он написал музыку к более чем 100 художественным и анимационным картинам, а также фильмам-спектаклям.

"Всесоюзную славу ему принесла работа над музыкальным мультфильмом "Бременские музыканты" (1969) и его продолжением "По следам бременских музыкантов" (1973), где он еще и спел партию Глупого короля. Музыка Гладкова звучит в более чем 110 фильмах, среди которых: "Малыш и Карлсон" (1968), "Джентльмены удачи" (1971), "12 стульев" (1976), "Голубой щенок" (1976), "Собака на сене" (1977), "Обыкновенное чудо" (1978), "Дульсинея Тобосская" (1980), "Формула любви" (1984), "После дождичка в четверг" (1985), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Убить дракона" (1988), "Дон Сезар де Базан" (1989) и другие", – написал в своем телеграм-канале историк культуры Николай Подосокорский.

Геннадий Гладков родился в музыкальной семье – его дед аккомпанировал Лидии Руслановой, а отец солировал в оркестре Александра Цфасмана. В 1959 году окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, в 1964 – консерваторию.

Гладков являлся членом Союза кинематографистов РФ, Союза композиторов России, Российской академии кинематографических искусств.

"Настоящее время"