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Новости2023.10.16 14:56

Науседа и Дуда обсудили результаты выборов в Польше

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BNS, LRT.lt 2023.10.16 14:56
Г. Науседа и А. Дуда (архивноео фото)
Г. Науседа и А. Дуда (архивноео фото) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа обсудил итоги выборов в Польше с руководителем этой страны Анджеем Дудой.

Также речь шла о сотрудничестве и его укреплении в сфере безопасности и обороны, ситуации с безопасностью в регионе, сообщили в администрации президента Литвы.

"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении партнерства с Польшей. Наше сотрудничество в сфере безопасности и обороны, совместная поддержка Украины являются гарантом региональной безопасности. Мы высоко ценим прекрасные братские отношения с Польшей и надеемся на еще более тесное сотрудничество в будущем", - отметил Науседа в сообщении.

Лидеры Литвы и Польши также обсудили вопросы поддержки Украины. Науседа подчеркнул необходимость всеми силами поддерживать Украину до победы, и акцентировал, что роль Польши в обеспечении безопасности региона очень значительна.

Экзит-полы показывают, что правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) лидирует на парламентских выборах в Польше в воскресенье, но у оппозиции может быть коалиционное большинство в парламенте.

# Литва
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