Вильнюс объявляет о начале отопительного сезона: какими будут цены?

Вильнюсское городское самоуправление объявило в понедельник о начале отопительного сезона. Как обещают власти цена удет на 10% ниже, чем в октябре прошлого года.

Отопительный сезон 2023-2024 годов начнется с более низкой, чем в октябре прошлого года, ценой на тепло, которая в этом году составляет 8,02 цента/кВт-ч. Ожидается, что цена останется на уровне среднего показателя в 8,01 цт/кВт-ч.

"Хотя геополитическая ситуация все еще остается сложной, пик энергетического кризиса, с которым Европа столкнулась в прошлом году, уже позади. В последнее время мы наблюдаем более стабильные цены на энергоносители на рынках, от которых зависит большая часть стоимости тепла. Это позволяет прогнозировать, что счета жителей Вильнюса за отопление не увеличатся", - говорит Адомас Бужинскас, директор Вильнюсской городской администрации.

После решения Вильнюсского городского самоуправления о включении отопления тепло поступит к населению в ближайшие дни.

В первый и второй день отопление будет включено в районах Фабиёнишкес, Шешкине, Пилайте, Сенаместис, Шнипишкес, Каролинишкес, Новая Вильня, Лаздинай, Балтупяй и Григишкес. На второй и третий день отопление будет включено в районах Антакальнис, Жирмунай, Пашилайчай, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинас, Науяместис и Киртимай. На третий и четвертый день отопление будет включено в районах Панеряй, Науйининкай, Расос, Вилкпедис.

Отопление / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Если вы заметили, что ваши радиаторы не прогреваются, следует обратиться в компании, обслуживающие внутренние системы отопления вашего дома, т.е. в домоуправления или товарищества.

По предварительным оценкам, 65% топлива, используемого для производства тепла в этом году, будет получено за счет тепла, произведенного независимыми производителями тепла (НПП) из возобновляемых источников энергии.

Еще 13% необходимого тепла будет произведено компанией за счет биотоплива из собственных производственных источников. 22%, как ожидается, будет приходиться на природный газ, который поможет удовлетворить спрос на тепло до тех пор, пока Вильнюсская ТЭЦ не будет полностью введена в эксплуатацию.

Следует отметить, что, как и каждый год, жители с низкими доходами могут обратиться в Вильнюсский городской отдел социальных пособий за компенсацией расходов на отопление жилья. Компенсация предоставляется на весь отопительный сезон.