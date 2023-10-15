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Новости2023.10.15 22:41

В Польше прошли выборы в парламент и голосование на национальном референдуме

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.15 22:41
Выборы в Польше
Выборы в Польше / AP nuotr.

В Польше в 9 часов вечера 15 октября завершилось основное время голосования в двухпалатный парламент и на национальном референдуме. Коалиция правых партий во главе с "Правом и справедливостью", согласно результатам экзит-полов, проиграла голосование. Лидер оппозиции Дональд Туск объявил о победе.

Выборы прошли при рекордной явке 72,9 процента. Экзит-полы прогнозируют "Праву и справедливости" 36,8 процента голосов. "Гражданской платформе" 31,6 процента. Либерально-консервативной коалиции " Третий путь" — 13 процентов. "Левым" — 8,6. Конфедерации — 6,2. Гражданская платформа, вероятно, сможет сформировать правительство с "Третьим путём" и "Левыми".

Выборы в Польше. Дональд Туск
Выборы в Польше. Дональд Туск / AP nuotr.

Голосование было открыто с семи утра по варшавскому времени (8 по Москве), кроме территории Польши, 402 участка действовали за границей, включая Россию. Избиратели получали по три карточки для голосования: в нижнюю палату парламента Сейм, верхнюю Сенат, и карточку с вопросами референдума.

Перед гражданами поставлены четыре вопроса.

— Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным субъектам, что приведёт к потере польскими гражданами контроля над стратегическими секторами экономики?

— Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в том числе возвращение увеличенного до 67 лет пенсионного возраста для женщин и мужчин?

— Поддерживаете ли вы ликвидацию стены на границе между Польшей и Беларусью?

— Поддерживаете ли вы приём страной тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?

Выборы в Польше
Выборы в Польше / AP nuotr.

Формулировки были жёстко раскритикованы оппозицией, заявляющей, что постановка вопроса носит манипулятивный характер. Кроме того, оппозиционный лагерь заявлял, что сам референдум устроен только для повышения явки на выборах. Лидер "Гражданской платформы" Туск заявил, что в случае победы аннулирует решение по референдуму, назвав его "недействительным в самом глубоком и широком смысле этого слова".

Оппозиция критикует правящую коалицию, обвиняя её в узурпации власти, преследовании оппозиционеров и прессы, отказе от европейской интеграции. Туск называл выборы "самыми важными с 1989 года", когда на первых после прихода к власти коммунистов полусвободных выборах оппозиции удалось получить все избираемые места в парламенте кроме одного.

Правительство "Права и справедливости" критикует Евросоюз за миграционную политику, обвиняет в навязывании "чуждых полякам ценностей", в том числе защиту прав ЛГБТ+, и обвиняет в узурпации власти в блоке его крупнейшие страны, прежде всего Германию.

Предвыборные опросы обещали победу "Праву и справедливости", но социологи предполагали, что у партии не хватит голосов для самостоятельного формирования правительства. Предполагалось, что для победы им вновь придётся блокироваться с другими силами, в том числе с радикально-правой "Конфедерацией".

"Гражданской коалиции" опросы давали около 30 процентов голосов. Однако партия сокращала своё отставание, в том числе после митинга оппозиции в Варшаве, собравшего до 800 тысяч человек по оценкам оппозиции и до 100 тысяч по оценке властей.

Радио Свобода

Выборы в Польше
Выборы в Польше. Дональд Туск
Выборы в Польше
# В мире# Польша
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