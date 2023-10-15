Пожар в Мажейкском районе: двое мужчин сгорели, еще один получил сильные ожоги

В субботу поздно вечером в Мажейкском районе произошел сильный пожар, в результате которого огонь унес жизни двух мужчин, а еще один человек оказался в руках медиков.

Вчера около 22:22 в доме на улице Пушино (деревня Жямале, Мажейкский район) вспыхнул сильный пожар, после тушения после внутри дома были обнаружены обгоревшие тела двух неопознанных мужчин.

При тушении пожара спасатели вынесли из дома еще одного мужчину (1956 года рождения), который был отвезен в Мажейкскую больницу из-за ожогов всего тела.

Для установления причины смертей начато досудебное расследование.