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Новости2023.10.15 11:05

Как российская пропаганда рассказывает об Израиле?

Видео
КТ ГА
Ксения Туркова, Голос Америки 2023.10.15 11:05
Пропаганда
Пропаганда / Shutterstock

«Взвешенное» ТВ и кровожадные телеграм-каналы. Как российские медиа комментируют войну Израиля с ХАМАС? Ксения Туркова – об основных установках пропаганды.

В день нападения ХАМАС на Израиль пользователей соцсетей возмутили комментарии ряда так называемых зет-патриотов в России. В телеграм-каналах зет-блогеров появились откровенно кровожадные и человеконенавистнические посты, авторы которых радовались гибели израильтян. Так, например, пропагандист, сотрудник «Комсомольской правды», автор канала «Русский Тарантасъ» Дмитрий Стешин написал, что у него нет «ни капли жалости или сочувствия». Автор зет-канала «Говорит топаз», в свою очередь, предложил: «Даю арабам совет: хватайте побольше пленных и привязывайте к столбам по городу». Это – лишь малая часть постов такого рода.

Однако официальная российская пропаганда выбрала совсем другой тон комментариев. Разница между патриотическими телеграм-каналами и официальными телеканалами в России в последние месяцы становится все очевиднее, однако в случае с Израилем она проявилась наиболее ярко.

Российские телеканалы и главные пропагандисты выбрали обычно не свойственный им спокойный тон. Владимир Соловьев, который известен тем, что часто кричит на своих шоу и даже откровенно призывает к убийствам, на этот раз был очень сдержан. «Наши симпатии на стороне мира, – сказал он. – Мои симпатии сейчас не могут быть на стороне Палестины, нельзя творить такое. Правое дело не должно делаться неправовыми методами. Издевательство над гражданским населением невозможно». Абсолютно те же слова можно было бы адресовать и российским военным, которые совершали подобные преступления в Буче, Харькове и Херсоне – однако причастность к ним России Кремль и официальная пропаганда последовательно отрицают. Интересно при этом, что представители ХАМАС, в свою очередь, заявили, что зверства боевиков в Израиле – это выдумки израильской пропаганды. Точно так же в свое время официальные российские лица отреагировали на убийства в Буче. Кстати, «Комсомольская правда» уже опубликовала статью под названием «"Израильская Буча": Чудовищная ложь о 40 обезглавленных младенцах стала оружием в войне». Речь идет о резне в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, которая была подтверждена мировыми медиа и многочисленными журналистами, которых пустила на территорию кибуца израильская армия.

Однако все-таки в ситуации с Израилем в фокусе внимания официальной России оказалось не мирное население, а геополитика. Центральный официальный нарратив – провальная политика США на Ближнем Востоке. Эта тема прозвучала и в комментарии Путина о происходящем, и в многочисленных программах на телевидении и интервью с экспертами, каждый из которых делал упор на то, что в случившемся напрямую виноват Байден. Если бы Россию не отстранили от ближневосточных дел, этого можно было бы избежать, говорят пропагандисты.

Второй главный нарратив – смещение фокуса с Украины. «Украина в шоке, они выпали из трендов Твиттера, тяжело теперь будет попрошайничать», – заявил в своем шоу Владимир Соловьев. В то же время и американские, и европейские политики уже сделали не одно заявление о том, что ситуация в Израиле никак не повлияет на помощь Украине, более того – ее будут продолжать столько, сколько потребуется. США способны одновременно поддерживать Украину и Израиль, заявил Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Наконец, третий основной нарратив – это насмешки над антивоенно настроенными россиянами, которые после начала войны России против Украины уехали в Израиль. «Пусть Галкин идет воевать», «Вот сейчас мы посмотрим, как они будут защищать свою новую родину» – такие комментарии можно и услышать в телевизионных ток-шоу, и прочитать в соцсетях.

Еще один «слой» пропаганды – комментарии фабрики троллей. Частично они повторяют официальные нарративы, однако привносят и что-то новое. Кремлеботы пишут о том, что Зеленский в конфликте поддержал «фашистов» (Киев поддержал Израиль), высмеивают израильскую армию, а также пишут о том, что Киев якобы поставляет оружие ХАМАС. Издание «Агентство» отмечает, что часто комментарии ботов противоречивы — это делается для того, чтобы запутать и дезориентировать аудиторию. Тем же самым, по большому счету, занимается и официальная пропаганда, предлагая зрителю набор нарративов на любой вкус и создавая ощущение, что правды не существует.

Голос Америки

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