Война будущего: взгляд британского эксперта. Какие уроки возможно вынести из войны России с Украиной

Мир и вооруженные силы переживают очередную технологическую революцию, которая изменяет то, как ведутся боевые действия и какие боевые системы будут задействованы в будущем.

Попытки предсказать войну будущего предпринимаются постоянно, и все вооруженные силы готовятся к конфликтам, в которых будут тем или иным образом задействованы новые технологии.

К примеру, информационная революция привела к тому, что каждый человек превратился из потребителя информации в ее производителя – практически у всех есть телефон с видеокамерой: в этих условиях кардинально меняются методы и технологии военной разведки и выбора целей для ударов. В свою очередь, традиционные военные технологии требуется применять по-новому: так, наиболее хорошо защищенная боевая машина – танк – в современной войне стала и наиболее уязвимой. Танк - большая и крайне привлекательная цель, противник пытается уничтожить танки в первую очередь, а пехота получила для выполнения этой задачи невиданные ранее возможности.

Джек Уэйтлинг (Jack Watling, Royal United Services Institute), научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований, представил в вашингтонском Центре Вудро Вильсона свою книгу «Вооружения будущего» (The Arms of the Future) в которой проанализировал некоторые новые реалии, с которыми сталкиваются и будут сталкиваться сухопутные войска. Выводы Уэйтлинга сделаны на основе его наблюдений за ходом ряда современных вооруженных конфликтов, в частности войны России с Украиной, который заставил задуматься о том, что значит вести «современную войну» в 21 веке.

Уэйтлинг считает, что военные всех стран понимают необходимость постоянных изменений и адаптации к новым условиям. Однако на практике этого добиться крайне сложно: военные редко понимают реальные возможности новых технологий, ситуация постоянно меняется, никто точно не знает, какие именно нововведения и образцы техники будут необходимы в будущем. Поэтому военные обычно выбирают наиболее безопасный вариант действий – пытаются интегрировать новые элементы в старые боевые системы (например, использовать системы спутниковой навигации для традиционной артиллерии) или модернизировать имеющиеся системы с учетом новых реалий. При этом сухопутные силы, флот и авиация по-разному оценивают ситуацию, зачастую принимают решения независимо друг от друга и без учета интересов других родов войск.

Дроны перед передачей подразделениям ВСУ в Киеве, август 2022 года / фото AP

По мнению Уэйтлинга, некоторые новинки военных технологий, очевидно не скоро будут применяться на практике. К примеру, уже есть примеры использования автономных систем вооружений (такими, являются, например, всем известные мины). Однако в последние годы эти технологии получили серьезное развитие и речь идет о боевых роботах (согласно некоторым источникам, в 2020 году автономный дрон Kargu-2 турецкого производства самостоятельно произвел атаку в Ливии). Однако военные, по словам Уэйтлинга, крайне осторожно относятся к этому и намерены оставить за собой право принятия решений.

Оценивая войну России с Украиной, Уэйтлинг отметил, что активное применение дронов на этой войне сперва вызвало ощущение, что недорогие летающие машины сделали устаревшими традиционную военную технику, но это, как и многое другое, оказалось иллюзией. Однако насыщение боевых порядков дронами сделало исключительно сложным проведение операций по обходу и охвату – обороняющиеся обычно получают возможность заблаговременно обнаружить передвижения противника. Подавляющее преимущество российского Черноморского флота над карликовыми украинскими ВМС также было девальвировано: российские военные корабли были эффективно отогнаны от украинского побережья. Эта война показала, что на войне оружие применяют не так, как было задумано – к примеру, украинские ВВС взяли на вооружение британские ракеты, которые были разработаны для принципиально иных типов самолетов.

Тактических сюрпризов, по мнению Уэйтлинга, эта война не преподнесла: ВС России и Украины используют тактические схемы, разработанные еще в конце 1930-х годов – при проведении наступательных операций большое значение имеет неожиданность атаки, которая позволяет нанести противнику максимальный урон и, потенциально, развить успех, пока противник не успел адаптироваться к новым реалиям. Однако всего этого стало намного сложнее достигать. Насыщение поля боя разнообразными сенсорами делает затруднительной незаметную концентрацию сил: любую группировку и даже отдельные боевые машины относительно несложно обнаружить, что существенно снижает вероятность сюрприза. Развитие сенсоров и электронных систем коммуникаций на всех уровнях, с одной стороны, приводит к тому, что информация поступает в большем количестве и более оперативно, но с другой, противник получает богатые возможности перехвата к этой критически важной информации и даже предотвращения доступа к ней.

Украинский боевой робот «Гном» на выставке BRAVE1 в Киеве, апрель 2023 / фото AP

За счет применения новых средств разведки и управления огнем, существенно выросла точность и летальность огня: однако это обоюдоострое оружие – в результате стало намного сложнее и дороже защищаться. Без снабжения война невозможна, невозможно вести боевые действия, не обеспечивая войска боеприпасами - ВС Украины продемонстрировали, что российские артиллерийские склады являются привлекательной целью и что уничтожение даже одного склада позволяет обезоружить противника.

Однако, вероятно, самым важным выводом, по словам Уэйтлинга, стало то, что представление о войне будущего – как о войне на расстоянии, когда противники не видят лиц друг друга, оказалась иллюзией: в обозримом будущем враждующие армии будут вести бои друг с другом на малых и даже ультрамалых дистанциях, технологии еще очень долго не будут способны заменить человека.

Голос Америки