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Новости2023.10.14 06:40

DS-1 расторгла договор с Alvora о реконструкции Orlen Lietuva

B
BNS 2023.10.14 06:40
Orlen Lietuva
Orlen Lietuva / Domantas Umbrasas/LRT

Компания DS-1, занимающаяся строительством инженерных систем, расторгла договор о совместной деятельности с энергетической строительной компанией Alvora, которая попала в поле зрения правоохранительных органов. Договор на десятки миллионов евро заключался для модернизации мажейского нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva.

Это подтвердил руководитель DS-1 Викинтас Белицкас. "Договор расторгнут, мы больше не участвуем в этом проекте и не будем сотрудничать с Alvora ни в каком формате", - сказал он агентству BNS.

Глава DS-1 не стал уточнять, кто и почему инициировал расторжение контракта, сославшись на конфиденциальность.

Компания Alvora, построившая стратегически важный магистральный газопровод Литва-Польша (GIPL), получила контракт на модернизацию завода Orlen Lietuva стоимостью 80 млн евро в апреле этого года - договор на монтаж инженерных систем и энергетической инфраструктуры был подписан генеральным подрядчиком проекта, британской Petrofac.

Последняя не прокомментировала ситуацию.

Ггенеральный директор компании Alvora Мартинас Паргаляускас сообщил BNS, что договор был расторгнут по взаимному согласию сторон по коммерческим причинам и что обе стороны не имеют друг к другу никаких претензий.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, использовал ли подрядчик GIPL, компания Alvora, в своем проекте комплектующие, предположительно изготовленные российской компанией "ЧелПайп" и, возможно, проданные Alvora. Alvora отрицает эти обвинения.

В июне портал 15min, который совместно с партнерами из нескольких стран провел расследование, сообщил, что на GIPL, открывшемся в мае прошлого года, могли быть установлены российские детали.

Правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий одобрила сделку с Alvora в 2019 году "с очень четкими рекомендациями по мерам управления потенциальными рисками". Alvora на тот момент активно работала в Беларуси и Калининградской области России, где у нее были дочерние предприятия.

# Литва
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