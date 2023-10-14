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Новости2023.10.14 08:00

ПАСЕ призвала европейские страны признать Путина нелегитимным

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.14 08:00
Владимир Путин
Владимир Путин / AP nuotr.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила с заявлением, в котором призвала европейские страны считать правление президента России Владимира Путина нелегитимным, если тот останется у власти после выборов 2024 года. В таком случае Европа должна прекратить все контакты с Россией, за исключением гуманитарных, указано в заявлении.

В ПАСЕ подчеркнули, что Путин уже с 2000 года удерживает власть в России в качестве президента или премьер-министра. Принятые в 2020 году поправки в российскую Конституцию теперь позволяют ему занимать высший пост до 2036 года. В сочетании с репрессиями против оппонентов внутри России и с нападением на Украину это приводит Ассамблею к выводу, что в политической системе страны президентская власть перестала быть контролируемой.

"Неограниченная власть президента в течение столь долгого времени в отсутствие сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимый суд, свободная пресса и живое гражданское общество, превратила Россию по факту в диктатуру", - сказано в документе.

В единогласно принятой резолюции ПАСЕ постановляет, что продолжение президентства Путина после 2024 года будет рассматриваться как нарушение и российской Конституции, и международных правовых принципов.

Кроме того, ПАСЕ ещё раз выступила в поддержку создания международного уголовного трибунала, который рассмотрит роль российских властей и лично Путина в аннексии Крыма, войне в Донбассе и катастрофе малазийского "Боинга" МН17 в 2014 году.

В ПАСЕ входят представители 46 европейских государств, включая страны - не члены Евросоюза. Россия вышла из ПАСЕ в 2022 году, после начала полномасштабного военного вторжения в Украину.

Радио Свобода

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