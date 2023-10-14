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Новости2023.10.14 07:55

Во Франции при нападении с ножом на школу убит учитель

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.14 07:55
Аррас (Франция)
Аррас (Франция) / Wikipedia

В городе Аррас на севере Франции в результате нападения с ножом в лицее Гамбетта убит учитель, ещё двое тяжело ранены. Об этом сообщают телеканал BFM TV и Le Figaro .

Нападавший задержан полицией, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

По данным телеканала, нападавший кричал "Аллах Акбар". Источник в полиции рассказал, что задержанному около 20 лет, что он родился в России, имеет чеченское происхождение . Ранее он учился в этом лицее. Le Figaro называет имя задержанного - Магомед Могушков. Во Франции он был внесен в список полиции за радикальный исламизм, утверждают источники издания. Задержан также его брат: сообщается, что его задержали у другой школы.

Все учебные заведения города после нападения были закрыты.

Президент Франции Эммануэль Макрон выехал в Аррас.

После нападения боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС французские власти усилили меры безопасности в 500 режимных объектах, еврейских школах и синагогах. Они также запретили проводить протестные акции в поддержку Палестины.

Ранее ХАМАС , которая включена в список террористических организаций США и ЕС, призвала своих сторонников по всему миру устроить в пятницу "день ярости".

Радио Свобода

# В мире
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