ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор - массовый голод 1932–33 годов - геноцидом украинского народа, а также осудила вновь совершаемые Россией преступления против украинского народа.

В резолюции, принятой в четверг на заседании ПАСЕ в Страсбурге говорится, что целенаправленная политика агрессии России против Украины является «трагическим напоминанием о предыдущей попытке уничтожения украинской нации». «В свете этих соображений ассамблея постановляет признать Голодомор актом геноцида, направленным на разрушение основ украинской нации, языка и культуры, и чтит память его жертв».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение ПАСЕ, написал : «Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно».

В апреле 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы первой назвала геноцидом насильственный вывоз украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах – был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 миллионов человек, точные цифры неизвестны. Многие историки сходятся во мнении, что речь шла о целенаправленно организованном советскими властями голоде на территории Украины. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году.

На фоне полномасштабной войны России против Украины это решение поддержали Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Исландия, Молдова, Румыния, Франция и Европейский парламент.



Голос Америки