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Посол: "Польша надеется на большее внимание к полякам Литвы"

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BNS 2023.10.13 14:47
Константин Радзивилл
Константин Радзивилл / Fot. J. Stacevičius/LRT

Несмотря на хорошие двусторонние отношения, Варшава ожидает большего внимания со стороны Вильнюса к проживающему в стране польскому меньшинству, говорит посол Польши в Литве Константин Радзивилл.

"Литовско-польские отношения сегодня хорошие, как никогда. Прекрасные отношения между Литвой и Польшей не являются предметом споров или дискуссий между различными политическими группами как в Литве, так и в Польше", - заявил дипломат журналистам в пятницу.

По его словам, Литва и Польша тесно сотрудничают как в реализации различных двусторонних проектов, так и в международных форматах, решая вопросы безопасности и развития Евросоюза.

"В этой атмосфере стоит рассмотреть и другие вопросы, которые пока не поспевают за этими динамичными и блестяще развивающимися отношениями. На мой взгляд, единственная область, где еще есть нерешенные проблемы, - это ситуация польского национального меньшинства, хотя и здесь есть подвижки", - сказал посол.

Радзивилл выразил надежду на то, что Литва решит вопрос о возможности написания топонимов в местах многочисленного польского меньшинства не только на литовском, но и на польском языке, узаконит написание диакритических знаков в документах и ​​создаст возможность сдавать государственный экзамен по польскому языку.

"Мы следим за продолжающимися дискуссиями о том, как должна выглядеть нагрузка учителя, размер классов, но независимо от результата этих обсуждений, мы хотели бы, чтобы критерий исключения применялся к школам национальных меньшинств, подчеркивая, что это именно школы национальных меньшинств", - сказал дипломат.

"Мы хотели бы забыть об угрозе ликвидации школ", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Литва ратифицировала Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, но еще не приняла Закон о национальных меньшинствах.

Эти ожидания Польши выразил Радзивилл через неделю после празднования Вильнюсом и Варшавой годовщины Взаимной гарантии обоих народов. Это важный исторический двусторонний документ, дополнивший Конституцию Речи Посполитой от 3 мая 1971 года, которая считается первой конституцией в Европе.

Документ был принят Четырехлетним сеймом Речи Посполитой 3 мая 1791 года, а Взаимная гарантия обоих народов была принята чуть позже – 20 октября.

Радзивилл выразил надежду, что ни результаты воскресных парламентских выборов в Польше, ни предстоящие в следующем году выборы в Сейм Литвы не повлияют на тесные взаимоотношения.

# Литва
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