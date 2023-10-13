Доверяй, но проверяй. Как российская и белорусская проганда реагируют на события в Израиле?

На европейском континенте вторжение Хамаса на территорию Израиля не oсудили, пожалуй, только две страны – Беларусь и Россия. Более того, например, белорусская пропаганда начала публиковать издевательские посты о евреях и открыто поддерживать палестинских боевиков. «События в Израиле – это совместная победа Москвы и Минска», – написало одно из основных лукашенковских изданий на своей главной полосе.

Политолог и директор Центра новых идей Леся Рудник в интервью русской службе Радио ЛРТ попыталась объяснить, какова связь между А. Лукашенко и Хамасом.



- Изначально и Беларусь, и Россия называли Израиль важным торговым партнером. А теперь белорусские пропагандисты призывают использовать против Израиля даже термоядерное оружие. Как понимать такой норматив пропаганды?

- Мне кажется, что белорусская пропаганда уже не раз показывала то, что они в принципе готовы прислушиваться к нормативам, которые доминируют в российской пропаганде, ну и частично, конечно, пытаются отстаивать интересы белорусского режима. Но при этом все-таки в ситуации с Израилем и Палестиной мы заметили то, что белорусские власти пока не слишком активно высказываются. У них неоднозначная, более нейтральная позиция по вопросу конфликта. Они призывают к миру, к уменьшению количества гражданских жертв, но при этом не обозначают свою четкую позицию. В отличие от них белорусская пропаганда все же достаточно открыто поддерживает Палестину, и это является таким зеркальным отражением российской пропаганды.

В. Путин и А. Лукашенко / Фото AP

- Сам А. Лукашенко так и не нашел времени внятно высказаться по поводу происходящего. Значит ли это, что и его позиция ничем не отличается, и будет ли высказана им какая-то позиция такого же характера?

- Мне кажется, пока мы не услышим какой-то четкой позиции от Лукашенко, потому что в той расстановке политических сил, которая сегодня есть в регионе, вряд ли позиция Лукашенко является доминирующей. Мы видим, что все последнее время это выражается и в публичных заявлениях, и в голосовании. Например, на международных платформах, таких как ООН, Беларусь, официальный Минск поддерживает Россию, поэтому я бы не ожидала, что Лукашенко выскажет какую-то отличную от Путина позицию.



Понятно, что у Путина были немного другие акценты в речи, все же связанные с обвинением США и так далее, но мне кажется, что если бы Лукашенко хотел что-то сказать, во-первых, это было бы после заявления Путина, а во-вторых, это было бы сделано немножко скорее. То есть я думаю, что все-таки пока мы не услышим никаких заявлений. Но это не значит, что с развитием или с усугублением, или наоборот, с разрешением конфликта мы увидим какие-то новые заявления. Я бы ожидала заявлений от МИДа, от каких-то других структур, ну и, может быть, от самих пропагандистов, но Лукашенко, думаю, не будет высказываться.

А. Лукашенко / Фото Vida Press

- Я думаю, что благодаря тем белорусам, которые сейчас живут в Израиле, в том числе журналистам, довольно крупным израильским СМИ стало известно о риторике белорусской пропаганды, и это сейчас начало муссироваться и в самом Израиле. Вот этот скандал, который разгорается, может повлиять на то, что белорусские СМИ замолчат, например, или поменяют как-то позицию?

- Это, конечно, будет зависеть от того, насколько в Израиле обращают внимание на российскую пропаганду, которая, конечно, в сегодняшнем геополитическом раскладе более как будто бы важна, поскольку России, наверное, была выгодна такая более нейтральная или сомневающаяся позиция Израиля по поводу войны в Украине. До конца не было понятно, кого поддерживает Израиль, то есть понятно, но это не было такой очевидной поддержкой Украины, как, например, со стороны стран Евросоюза, поэтому мне кажется, что Россия заинтересована в том, чтобы сохранять Израиль как нейтральную страну, которая имеет нейтральную позицию по конфликту России в Украине.

Соответственно, России было бы, наверное, в минус, если бы белорусская пропаганда привлекла к себе слишком много внимания. Но я бы пока что не переоценивала влияние белорусской пропаганды на публичное пространство в Израиле. Я думаю, что в Израиле понимают, что белорусская политика достаточно сильно зависит от российской, особенно это понимает белорусская пропаганда, и поэтому тут, скорее, будет интересно посмотреть на то, как израильские политики, например, или израильский МИД, отреагируют на российскую пропаганду и последуют ли за этим какие-то решения о поддержке или осуждение, связанные с российско-украинским конфликтом.

Ихраиль после атак "Хамаса" / Фото AP

- Ситуация на Ближнем Востоке, – так заявляли в белорусских СМИ, – спровоцирована разведкой Израиля, то есть Моссадом, для того, чтобы евреев переселить в Украину. Подобная конспирология, на ваш взгляд, – это потеря реальности или какая-то непонятная игра? Кто на нее вообще может купиться?

- Тут все очень похоже на стандартные практики ведения пропагандистской повестки. Это было не раз замечено еще с началом конфликта в Украине в 2014-2015 году. Российская пропаганда заинтересована в том, чтобы сеять максимальное количество мифов, дезинформировать общество, сбивать фокусы, чтобы людям было сложнее понимать, что правда, что неправда и, соответственно, цепляться за какие-то версии. То есть, конечно, я не думаю, что идет расчет на то, что много людей поверит в подобные версии, но при этом с помощью посева таких вот странных сюжетов можно рассчитывать на то, что люди немножко будут дезориентироваться в поиске правдивой информации.

Ну и такая тактика, кстати, уже используется и в белорусской пропаганде. Она тоже периодически, как говорится, набрасывает на вентилятор такие вот абсолютно абсурдные теории, абсурдные сюжеты, и понятно, что расчет есть, конечно, на то, что часть населения в это поверит. Но все-таки не стоит забывать, что тут основная задача – это сбить людей с фокуса.

Ихраиль / Фото AP

- Как повлияет война Израиля и Хамаса на поддержку или помощь западных партнеров Украине?

- Если честно, мне сложно сказать. Тут есть две основных версии. Во-первых, это то, что сейчас большая часть поддержки пойдет на Израиль, но мне она кажется достаточно наивной. Все же это отдельные треки финансовой, оружейной поддержки, и поэтому я все же надеюсь, что тут вторая версия, достаточно популярная, окажется правдивой.

Это сценарий того, что эскалация конфликта в Израиле как раз-таки приведет к тому, что если будет увеличиваться поддержка Израиля, также будет увеличиваться и поддержка Украине. Например, в Штатах будет сложно аргументировать, почему мы поддерживаем Израиль, но перестаем поддерживать Украину или уменьшаем помощь Украине, поэтому, скорее всего, поддержка будет продолжаться и Израилю, и Украине.

Но самое главное здесь то, что, конечно, на какое-то время медийное внимание как минимум отведено от Украины. И, возможно, Россия может попытаться этим как-то воспользоваться. Пока точно не понятно, для чего, но это такое небольшое окно возможностей для отведения внимания от украинского конфликта. «Окно возможностей», конечно, в негативном смысле, потому что тут не до конца понятно, что может случиться. Там уже есть разные версии, и про планируемые какие-то теракты в Беларуси, и так далее.

В любом случае медийная поддержка конфликта в Украине и вообще освещение того, как другие страны поддерживают украинскую сторону были на протяжении последних двух лет эскалации очень важным ресурсом, в том числе для украинской стороны. Поэтому хотелось бы, чтобы внимание к украинскому конфликту все-таки тоже оставалось, и это было бы, наверное, позитивным эффектом для Украины, но, к сожалению, сейчас мы видим, что это внимание снижается.

Материал подготовил А. Двоеглазов