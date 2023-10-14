Министр экономики: «Литва должна в три раза повысить переработку отходов»

Чтобы догнать средний уровень Евросоюза, Литве необходимо утроить переработку отходов и их использование для производства новых продуктов, утверждает министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

"Всего 4% нашей экономики является кольцевой – что это значит? Это означает, что отходы, которые появляются у компаний в производственном процессе, являются мусором, еще недостаточно отходов возвращается обратно в экономику. (...) Мы стремимся к тому, чтобы доля экономики замкнутого цикла составляла не менее 12% нашей экономики, так, как в Европе", - заявила министр журналистам в пятницу на вильнюсском заводе Plasta.

Министерство экономики и инноваций выделило малым и средним предприятиям 8 млн. евро на развитие инновационных технологий, связанных с использованием переработанных отходов. Максимальная поддержка на одну компанию составляет 0,5 млн евро.

По данным министерства, в 2021 году жители и предприятия Литвы выбросили около 6,9 млн тонн отходов. Большая их часть образуется в металлургической, химической, лесной, бумажной промышленности.

По количеству отходов, образующихся при производстве, Литва занимает в Евросоюзе четвертое место с конца.