Более тысячи учителей все еще митингуют у кабмина: об окончании забастовки пока неизвестно

Встретив своих коллег, пришедших пешком из Клайпеды за период с начала забастовки, учителя из Профсоюза работников образования Литвы (ПРОЛ) во главе с Андрюсом Навицкасом собрались в четверг у здания правительства, чтобы потребовать ускоренного повышения зарплаты.

На Площади Кудирки перед зданием правительства на митинг собралось более тысячи человек. К митингу, начавшемуся в четверг во второй половине дня, присоединилась большая колонна учителей, которые пешком прошли от Клайпеды до Вильнюса.

Представители школьных сообществ пришли на митинг с флагами своих учебных заведений, а бастующие учителя держали плакаты с надписями "Забастовка", "Путь забастовки", "Я бастую" и звонили в колокольчики.

"Я сама проработала в школе 16 лет, я любила свою работу, я любила своих родителей и своих учеников, но из-за того, что происходит в школе, я больше не позволю со мной так обращаться. В школе должно что-то измениться, поэтому я сегодня здесь за своих коллег, которые запуганы, напуганы, потому что не все могут бастовать, поэтому я здесь за них на этом пути", - сказала BNS бывшая учительница Вильгельмина Герулайте, пришедшая вместе с учителями из Кулаутувы Каунасского района в Вильнюс.

Валдас Кимбартас, учитель гимназии Антанаса Ярушевичюса из Гедрайчяй, сказал, что пришел поддержать своих бастующих коллег, потому что они борются за всех учителей.

После митинга учителя соберутся в Доме учителя, чтобы обсудить дальнейший ход забастовки. По словам лидера профсоюза Навицкаса, на собрании будет принято решение, делать ли перерыв в забастовке до конца ноября.

После того как правительство внесло в Сейм бюджет на следующий год, профсоюз рассматривает возможность переноса к Сейму акции протеста, которая проводится перед зданием правительства. Во вторник Навицкас встретился с представителями парламентских фракций, чтобы обсудить требования учителей.

Оппозиционные социал-демократы объявили, что зарегистрировали предложение по бюджету о повышении зарплаты учителям в следующем году в соответствии с целью профсоюза Навицкаса о повышении зарплаты на 15% два раза - с января и с сентября.

Правительство предлагает в следующем году повысить зарплату учителям в два этапа: на 10% с января и на столько же с сентября, чтобы довести среднюю зарплату учителя до 130% от средней зарплаты по стране. На реализацию соглашения в области образования в бюджете следующего года предусмотрено дополнительно 387 млн евро.

Это не устраивает ПРОЛ, поэтому несколько тысяч литовских учителей бастуют уже почти две недели - планировалось, что забастовка продлится месяц, - пока продолжаются переговоры с Министерством образования, науки и спорта.

Министерство вновь заявляет, что у него нет финансовых возможностей предложить дополнительные средства для более быстрого повышения зарплаты учителям.