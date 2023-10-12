Naujienų srautas

Жидре Гавелене
Новости 12 мин. назад

Президент Литовской туристической палаты: "Поездки в Израиль приостановлены до конца ноября"

После нескольких дней неопределенности и ожидания застрявшие в Израиле литовцы вернулись в Вильнюс
Новости 20 мин. назад

Литовцы из Израиля со слезами на глазах критикуют правительство за хаос: "Зачем нужно Министерство иностранных дел?"

Анастасия Лойко
Новости 1 ч. назад

КГБ Беларуси внес в список "террористов" правозащитницу Анастасию Лойко

После нескольких дней неопределенности и ожидания застрявшие в Израиле литовцы вернулись в Вильнюс
Новости 2 ч. назад

Коммерческий атташе прокомментировала положение литовского бизнеса в Израиле

Российская водка
Новости 3 ч. назад

Война в России может привести к резкому росту цен на водку

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 3 ч. назад

Глава МИД Литвы призывает сохранять внимание к Украине, невзирая на конфликт на Востоке

Нападение на Израиль
Новости 4 ч. назад

Армейский Spartan во второй раз полетит в Израиль– доставит еще 30 граждан Литвы

Выборы в Польше
Новости 4 ч. назад

ЛРТ из Польши. Предвыборные обещания и раскол в обществе - как Польша готовится к выборам?

Председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов
Новости 4 ч. назад

Главу "Мемориала" оштрафовали по делу о дискредитации армии

Видео с угрозами
Новости 4 ч. назад

В сети распространяется видеозапись с угрозами белорусов в адрес литовских парламентариев

Владимир Зеленский
Новости 6 ч. назад

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит солидарности в Израиль

Роберт Духневич
Новости 6 ч. назад

Самоуправление Вильнюсского района объявило о начале отопительного сезона

Полиция
Новости 7 ч. назад

Массовые заторы в Вильнюсе: одна из центральных улиц парализована уже несколько часов

Осень в Вильнюс
Новости 7 ч. назад

Погода: в субботу вернется весна

Cамолет Spartan
Новости 7 ч. назад

Cамолетом Spartan в Анталию из Израиля доставили 29 граждан Литвы

Встреча клуба "Ліцьвіны"
Новости 7 ч. назад

В Литве уже год действует белорусский клуб: секретные участники готовятся к мобилизации и находятся под присмотром КНБО

Новости2023.10.12 14:49

КГБ Беларуси внес в список "террористов" правозащитницу Анастасию Лойко

НВ
"Настоящее время" 2023.10.12 14:49
Анастасия Лойко
Анастасия Лойко / "настоящее время"

Комитет госбезопасности Беларуси внес в список "террористов" правозащитницу Анастасию Лойко. На это обратил внимание правозащитный центр "Вясна".

Помимо Лойко, в список добавили психолога Андрея Русских, айтишника Александра Леоновича, кандидата географических наук Анну Скриган, Алексея Ковалева, Сергея Руденкова и музыканта Алексея Кузьмина.

20 июня 2023 году Минский городской суд приговорил Анастасию Лойко к семи годам колонии по делу о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) за отчет о преследовании анархистов в Беларуси в 2017–2018 годах, в котором она критиковала действия белорусских силовиков. Процесс был закрытым.

Правозащитницу задержали 6 сентября 2022 года после заседания по делу "Революционного действия" в Минском горсуде. Ее несколько раз задерживали по административным статьям. В октябре Лойко вышла на свободу, а в ноябре снова была задержана. После очередных суток ареста она не вышла на свободу.

Анастасия Лойко – основательница белорусского правозащитного центра Human Constanta. Эта организация занимается защитой прав человека, продвижением антидискриминации и образования в области прав человека, цифровыми свободами и правами.

"Настоящее время"

# В мире# Беларусь
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Жидре Гавелене
13 мин. назад

Президент Литовской туристической палаты: "Поездки в Израиль приостановлены до конца ноября"

После нескольких дней неопределенности и ожидания застрявшие в Израиле литовцы вернулись в Вильнюс
18
21 мин. назад

Литовцы из Израиля со слезами на глазах критикуют правительство за хаос: "Зачем нужно Министерство иностранных дел?"

18
После нескольких дней неопределенности и ожидания застрявшие в Израиле литовцы вернулись в Вильнюс
2 ч. назад

Коммерческий атташе прокомментировала положение литовского бизнеса в Израиле

Российская водка
3 ч. назад

Война в России может привести к резкому росту цен на водку

Габриэлюс Ландсбергис
3 ч. назад

Глава МИД Литвы призывает сохранять внимание к Украине, невзирая на конфликт на Востоке

Нападение на Израиль
4 ч. назад

Армейский Spartan во второй раз полетит в Израиль– доставит еще 30 граждан Литвы

Выборы в Польше
Эксклюзив LRT.lt 12
4 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

ЛРТ из Польши. Предвыборные обещания и раскол в обществе - как Польша готовится к выборам?

12
Председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов
4 ч. назад

Главу "Мемориала" оштрафовали по делу о дискредитации армии

Видео с угрозами
4 ч. назад

В сети распространяется видеозапись с угрозами белорусов в адрес литовских парламентариев

Владимир Зеленский
6 ч. назад

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит солидарности в Израиль

Роберт Духневич
2023.10.12 10:01

Самоуправление Вильнюсского района объявило о начале отопительного сезона

Видео с угрозами
2023.10.12 11:31

В сети распространяется видеозапись с угрозами белорусов в адрес литовских парламентариев

Встреча клуба "Ліцьвіны"
6
2023.10.12 08:43

В Литве уже год действует белорусский клуб: секретные участники готовятся к мобилизации и находятся под присмотром КНБО

6
Украинский и литовский флаги
2023.10.11 17:31

Литва займется тремя новыми проектами по восстановлению Украины на 1 млн евро

NASAMS
2023.10.11 18:06

Анушаускас: "Литва вскоре передаст Украине пусковые установки NASAMS"

Президент США Джо Байден
2023.10.12 08:21

Байден призвал Израиль следовать "правилам войны"

Выборы в Польше
Эксклюзив LRT.lt 12
2023.10.12 11:50
Эксклюзив LRT.lt

ЛРТ из Польши. Предвыборные обещания и раскол в обществе - как Польша готовится к выборам?

12
Полиция
2023.10.12 09:25

Массовые заторы в Вильнюсе: одна из центральных улиц парализована уже несколько часов

Собака (ассоциативное фото)
2023.10.11 17:09

В четырёх регионах РФ могут разрешить убийство бездомных животных

Владимир Зеленский
2023.10.12 10:11

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит солидарности в Израиль