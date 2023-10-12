КГБ Беларуси внес в список "террористов" правозащитницу Анастасию Лойко

Комитет госбезопасности Беларуси внес в список "террористов" правозащитницу Анастасию Лойко. На это обратил внимание правозащитный центр "Вясна".

Помимо Лойко, в список добавили психолога Андрея Русских, айтишника Александра Леоновича, кандидата географических наук Анну Скриган, Алексея Ковалева, Сергея Руденкова и музыканта Алексея Кузьмина.

20 июня 2023 году Минский городской суд приговорил Анастасию Лойко к семи годам колонии по делу о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) за отчет о преследовании анархистов в Беларуси в 2017–2018 годах, в котором она критиковала действия белорусских силовиков. Процесс был закрытым.

Правозащитницу задержали 6 сентября 2022 года после заседания по делу "Революционного действия" в Минском горсуде. Ее несколько раз задерживали по административным статьям. В октябре Лойко вышла на свободу, а в ноябре снова была задержана. После очередных суток ареста она не вышла на свободу.

Анастасия Лойко – основательница белорусского правозащитного центра Human Constanta. Эта организация занимается защитой прав человека, продвижением антидискриминации и образования в области прав человека, цифровыми свободами и правами.

"Настоящее время"