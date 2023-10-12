ЛРТ из Польши. Предвыборные обещания и раскол в обществе - как Польша готовится к выборам?

15 октября поляки будут выбирать своих представителей в парламент. В этот день также будет проведен референдум. Предвыборная политическая обстановка накаляется как в рядах правящей партии "Право и справедливость", которая стремится к третьему переизбранию, так и в рядах "Гражданской платформы", которая стремится вернуться к власти.

Редакция LRT.lt решила поинтересоваться предвыборными настроениями в Польше. Мы проехали по Подляскому воеводству и заехали в Мазовию. Совпадают ли предвыборные опросы с мнением населения?

Снижение цен на топливо подогревает настроения

Мы начинаем наше путешествие в особую для многих поляков неделю, когда польское правительство распорядилось снизить цены на бензин. Мы останавливаемся у АЗС "Orlen". Цены на бензин и дизельное топливо ниже 6 злотых (1,33 евро) за литр.

"Цена на топливо - это всего лишь предвыборное обещание. После 15 октября таких цен не будет, они обязательно поднимутся на 1,5 злотых. Я не вижу, чтобы Польша жила лучше. Как фермер, я не двигаюсь вперед, мы стоим на месте. В нашей стране царит паранойя, люди не могут ничего планировать. Я пойду на выборы, хотя сейчас не знаю, за кого голосовать, потому что все врут. Я не поддерживал это правительство 8 лет назад и не поддерживаю его сегодня. Смею предсказать, что никаких изменений не будет", - говорит опрошенный нами фермер.

"Благодаря "Праву и справедливости", у нас такие цены. Они хотят удержать власть любой ценой, но 15 октября мы их уберем. Это должно сработать, все говорят, что у нас получится", - говорит Хенек, водитель, живущий в Пшитулы, где почти 99% населения проголосовали за "Право и справедливость" в 2019 году.

Выборы в Польше / A. Grigoit / LRT nuotr.

Мы идем дальше, чтобы узнать, изменилось ли за четыре года отношение людей к тем, кто находится у власти.

"Какое настроение? Общество расколото. Я не помню таких времен. Некоторые пенсионеры получают субсидии и радуются, не думают о том, что это деньги, которые отбирают у наших детей и внуков, что именно им придется столкнуться с последствиями деятельности этой власти. Людей обижают. Сегодня зарплата учителя равна зарплате тех, кто хочет поработать полгода, а потом жить на пособие. Я хочу, чтобы в Польше была настоящая демократия, чтобы судебная система оставалась независимой", - говорит пожилая женщина Петронеле, живущая по другую сторону границы с Литвой.

Политические цвета Пуньска

Мы видим два совершенно разных мира: в одном - торжественность и гордость, в другом - разочарование, усталость и досада.

"Мы все время слышим лозунги типа "бесплатные лекарства". Какие лекарства? Те, которые стоят 20 злотых, бесплатные, но моя бабушка вынуждена принимать таблетки, которые стоят 300 злотых в месяц, и тогда мы вынуждены оплачивать их полную стоимость. Я также плачу не менее 50 злотых за обычные лекарства от простуды для своего ребенка. А где же бесплатные лекарства?" - спрашивает Дайва, жительница города Пуньска.

Именно в Пуньском районе, где литовцы составляют большинство населения, у "Права и справедливости" не очень хорошая репутация. На последних выборах за партию Ярослава Качиньского здесь проголосовали 33,9% избирателей, а за "Гражданскую платформу" - 52,9%.

Витаутас Лишкаускас, губернатор Пуньска, подтверждает, что ситуация на участках тут действительно особенная, но явка слишком низкая - в голосовании участвует всего 36-40% населения.

Выборы в Польше / A. Grigoit / LRT nuotr.

Он добавил, что сегодня Польша очень разделена, в ней есть "те, кто с нами, и те, кто против нас".

"Сегодня очень часто бывает так, что поляк и полька не могут ужиться вместе. Все зависит от того, какое телевидение ты смотришь. Про некоторые каналы ходит шутка: если бы у Гитлера было такое телевидение, то немцы до сих пор считали бы, что выиграли войну", - смеется он.

Он добавляет, что если "Право и справедливость" снова победит, то раскол в обществе углубится.

А что же женщины?

В Польше люди очень охотно говорят о политике. Как пожилые люди, так и молодое поколение. У каждого есть свое мнение.

"Это будут мои первые выборы, и я обязательно пойду, потому что женщины потеряют больше всех, если "Право и справедливость" снова останется у власти. Вспомните женские забастовки, о которых много говорили. За каждой сломанной женской судьбой стоит "Право и справедливость". Будем надеяться, что как можно больше людей придут на выборы. Я надеюсь на перемены", - говорит Лиза из Сувалок.

Выборы в Польше / A. Grigoit / LRT nuotr.

Данные Польской организации по исследованию всеобщих выборов показывают, что на последних всеобщих выборах 2019 года явка женщин и мужчин была одинаковой.

В течение некоторого времени преобладало мнение, что женщины на самом деле реже голосуют, меньше интересуются политикой и реже участвуют в политической деятельности. Уже на последних президентских выборах в Польше эта тенденция изменилась на противоположную: явка женщин оказалась выше, чем мужчин. Однако польские активисты отмечают, что участие женщин в политике также рассматривается через призму их присутствия в политике, а на самом деле их меньше.

"Нам нужно менять правительство. Мы живем за счет молочной промышленности. Я не помню таких тяжелых времен. Мы ничего не зарабатываем. Мы едва покрываем себестоимость продукции, мы ничего не получаем за свой труд. Все время что-то придумывают, создают иллюзию, что будет легче и проще. Это совсем не так", - с сожалением говорит фермер Моника.

"Я работаю в магазине и вижу, как все дорожает, как люди сокращают расходы. Особенно тяжело стало после войны в Украине. Мы устали и разочарованы. Конечно, мы должны помогать, но мы должны помнить и о своем народе. Я не чувствую в нашем городе гражданских чувств. Люди думают не о том, за кого голосовать, а о том, как выжить. Мы видим, что партии постоянно борются, что не добавляет доверия. Я не жду ничего хорошего, независимо от результатов выборов. Мне еще предстоит подумать, за кого голосовать, на самом деле я не вижу ничего стоящего", - говорит Далия, продавец небольшого магазина в центре Пуньска.

Выборы в Польше / AP nuotr.

После утренней мессы в Бельск-Подляске

На ночь мы остановились в Бельск-Подляске. В городе много православных храмов и церквей. Выезжаем в 7 утра на мессу. Несмотря на то, что это рабочий день, в церкви мы видим много людей.

"Я буду голосовать за тех, кто за жизнь, за тех, кто оставляет за Богом право решать, кому жить, а кому умирать", - говорит молодой человек, которого я встречаю у церкви сразу после мессы.

Стоящая рядом женщина, узнав, что я журналист из Вильнюса, охотно включается в разговор.

Выборы в Польше / A. Grigoit / LRT nuotr.

"Нынешнее правительство - самое лучшее. В Польше никогда не было таких хороших людей в правительстве и, наверное, никогда больше не будет. Сейчас это рай на земле. Здесь процветает все. Если мы пойдем на эти выборы с Богом, то произойдет еще больше хороших вещей". "Право и справедливость" заботится о семьях, пенсионерах, о нашей стране", - говорит она.

Выбор польских фермеров

Напрвляемся к местному рынку. Продавцы - фермеры.

"Трагический выбор. Нам приходится выбирать между злом и еще большим злом. Третий срок "Права и справедливости" - это плохой выбор, но предложения и хаос в оппозиции заставляют нас опасаться, что это еще худший выбор. Самая большая угроза для общества - это хаос, который как никогда реален для будущего Польши. Мой отец родился недалеко от Рудамины, в маленькой деревне Парапийонишкес. Я живу здесь, в глубине леса, и на выборы, конечно, не пойду. Беда в том, что единственное, что всегда приводило Польшу в такое состояние, - это гордыня. Государство не может изменить людей, а здесь на каждом шагу патернализм - "потому что мы лучше знаем", - говорит один из фермеров.

Я спрашиваю людей, ищут ли они ответы в телевизионных передачах.

Выборы в Польше / A. Grigoit / LRT nuotr.

"Я стараюсь смотреть как можно больше телепередач. Мне нравятся дискуссии и дебаты. Трудно уследить за этими предвыборными программами, все что-то обещают. Я не знаю, что выбрать. Ведь перемены действительно нужны", - признается девушка.

"Во всяком случае, Качиньский интересуется фермерами", - говорит пожилой мужчина, продающий мед.

Мы продолжаем наш путь в направлении Мазовецкого воеводства. Мы проезжаем через Бранск, Богуты-Пянки, где на последних выборах более 84% проголосовали за партию "Право и справедливость".

"Единственное, что нынешнее правительство научилось делать хорошо, - это держать народ в постоянной атмосфере страха, секретности и террора. Мы благодарим их за это. Польский народ становится все более смиренным", - говорит жительница Алисия.

Выборы в Польше / AP nuotr.

Центр изучения общественного мнения изучил причины, по которым избиратели голосуют за ту или иную партию или избирательную коалицию.

30,6% избирателей правящей коалиции обосновали свое намерение голосовать за нее положительной оценкой ее руководства на данный момент. 14,6% проголосовали за партию "Право и справедливость", потому что "их политики наиболее надежны, честны и выполняют свои предвыборные лозунги". 10,4% респондентов проголосовали за партию, потому что она "заботится о семьях, детях и молодежи"; 9,2% - потому что она заботится о простых людях, часто бедных. 8,2% в качестве причины называют удовлетворенность условиями жизни при нынешней власти; 8% - хорошую программу социальных льгот, более высокую зарплату; 7,6% считают, что "Право и справедливость" заботится о пенсионерах и снизила пенсионный возраст. 6,7% подчеркнули, что партия "Право и справедливость" близка им по мировоззрению.

Выборы в Польше / AP nuotr.

Последние парламентские выборы показали, что "Право и справедливость" сумела сохранить почти 90% своих избирателей 2015 года.