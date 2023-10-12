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Новости2023.10.12 14:03

Коммерческий атташе прокомментировала положение литовского бизнеса в Израиле

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BNS 2023.10.12 14:03
После нескольких дней неопределенности и ожидания застрявшие в Израиле литовцы вернулись в Вильнюс
После нескольких дней неопределенности и ожидания застрявшие в Израиле литовцы вернулись в Вильнюс / E. Blaževič / LRT nuotr.

Поскольку конфликт между палестинской группировкой боевиков ХАМАС и Израилем продолжается, положение литовского бизнеса в этой стране будет определяться дальнейшим ходом событий в регионе, заявила коммерческий атташе Литвы в Израиле Доната Маурицайте.

По ее словам, в течение этой недели посольство Литвы не получало никаких указаний о проблемах, с которыми бы сталкивается бизнес в Израиле.

«Изменения, которые могут коснуться бизнес-сегмента, во многом будут зависеть от того, как здесь будет обостряться ситуация. (...) И израильский бизнес, и международный бизнес, работающий в Израиле, подчеркивают тот факт, что все будет зависеть от того, распространится ли конфликт на Ближний Восток в целом», - заявила в четверг радиостанции LRT Маурицайте.

«Если масштабы конфликта возрастут, то можно снова ожидать роста инфляции, это может повлиять на цены на нефть, и центральные банки идентифицируют эти потенциальные риски», - добавила она.

По словам Маурицайте, Центральный банк Израиля пытается стабилизировать ситуацию, и большой опасности для литовского бизнеса в настоящее время нет.

По ее словам, наибольший спад из-за конфликта можно ожидать в сфере туризма.

«В сфере туризма обязательно будет краткосрочный шок, но опять же все зависит от общей геополитической ситуации и ситуации в регионе, как долго это продлится», - сказала Маурицайте.

# Литва
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