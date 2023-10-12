Массовые заторы в Вильнюсе: одна из центральных улиц парализована уже несколько часов

В четверг утром на улице Укмергес в Вильнюсе произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего движение было остановлено. Водителей призывают по возможности пользоваться другими маршрутами.

Юлия Самороковская, пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, сообщила LRT.lt, что авария с участием двух автомобилей произошла в четверг около 6.30 утра, из-за чего движение транспорта было полностью парализовано в течение нескольких часов.

"В настоящее время там уже находится траулер, который уберет одну машину, так что [движение] должно восстановиться", - сказал представитель пресс-службы.

Водители также поделились новостью об аварии на улице Укмергес в социальной сети Facebook, поэтому и сообщили, что движение закрыто.

Один из водителей написал, что произошла крупная авария и выехать можно только через парковку торгового центра Senukai.