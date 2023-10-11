Кампания с двумя известными: Польша готовится к самым важным выборам с 1989 года

Выборы в польский парламент, которые состоятся 15 октября, либо приведут к беспрецедентной в истории Польши третьей подряд победе правоконсервативной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, либо приведут к власти широкую коалицию оппозиционных сил бывшего премьера Дональда Туска.

Исход выборов важен не только для Польши: продолжение правления евроскептиков или, более того, вхождение в коалицию ультраправой партии «Конфедерация» чревато дальнейшим отдалением Варшавы от Брюсселя и не сулит ничего хорошего европейскому проекту в его нынешнем виде.



Ожидают окончания выборов и в Киеве: на некоторое время тема отношений между Украиной и Польшей стала одним из доминирующих мотивов кампании и привела к заметному охлаждению между стратегическими союзниками.



Описывая приближающиеся выборы, польские СМИ часто не могут удержаться от громких формулировок вроде «самые важные выборы в истории Польши после 1989 года».



Такой пафос можно легко понять. Сегодня, после восьми лет правления партии «Право и справедливость» (ПиС) Польша — это оплот консервативной идеологии в этой части мира: страна с самым строгим законодательством об абортах в Европе, с огромной ролью католической церкви в обществе и политике. Это страна, в которой, по мнению внешних наблюдателей, демократия находится под угрозой, — это находило подтверждение в многочисленных резолюциях правозащитных организаций. Это страна, которая находится в низшей точке своих отношений с Европейским Союзом.



Но на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Ведь, по мнению сторонников власти, Польша сейчас — это бастион традиционных ценностей в современном мире вседозволенности и либерализма с его однополыми браками и мультикультурализмом, это самодостаточное и гордое государство, которое противится диктату транснациональных корпораций и брюссельских бюрократов.



В немалой степени нынешние выборы — это референдум о том, считает ли большая часть польского общества нынешний курс страны приемлемым и заслуживающим продолжения.



Нельзя преуменьшать значение польских выборов и для Европы в целом. Победа на них евроскептичных сил, особенно в свете недавнего успеха пророссийской партии Роберта Фицо в соседней Словакии, не несет ничего хорошего европейскому проекту в его нынешнем виде. Новый же поворот Варшавы к Брюсселю способен произвести «мини-перезагрузку» Евросоюза.



«На кону — будущее Европы», — сказал директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард варшавскому изданию Polityka Insight.



С другой стороны, вопрошают скептики, стоит ли переоценивать значение нынешней кампании? Да, потенциально выборы могут изменить расклад сил в польском парламенте, привести к изменению курса правительства. Но весной следующего года в Польше пройдут местные выборы, летом ей предстоит пройти через выборы в Европарламент, и, наконец, в начале 2025 года поляки будут выбирать президента.



Парламентскими выборами Польша входит в период политической турбулентности, который продлится добрых полтора года. И эти выборы — только начало пути, который предстоит пройти стране.



15 октября поляки будут избирать две палаты парламента. Уже сегодня комментаторы уверены, что оппозиции удастся сохранить или даже укрепить свое большинство в верхней из них — Сенате. Но, поскольку ее роль в политической системе минимальна, всеобщее внимание будет приковано к выборам в нижнюю палату — Сейм.



Качиньский против Туска

Ярослав Качинський / AP

Пожалуй, главное слово, которое нужно усвоить для разговора о польских выборах, — это «поляризация». Тезис о том, что польское общество глубоко разъединено, уже давно стал общим местом. Линии этого разделения — между более развитой западной Польшей и отстающим в экономическом плане Востоком, между все более либеральными крупными городами и консервативной, религиозной провинцией, между поколением, заставшим «строительство социализма», и молодежью, родившейся после падения Берлинской стены, — перекладываются на политический ландшафт страны.

Соперничество между двумя главными политическими силами на этих выборах — это конкуренция архетипов. Олицетворение Польши либеральной, открытой Европе и миру, с ограниченной ролью церкви в жизни общества — это «Гражданская коалиция», конгломерат оппозиционных партий и общественных организаций под руководством бывшего премьера Польши и главы Европейского совета Дональда Туска. Польша консервативная, католическая, черпающая силу из своей самобытности, обреченная на вечное противостояние с Москвой и Берлином — это картина мира «Права и справедливости» еще одного бывшего премьера, Ярослава Качиньского.

Эти две партии доминируют на польской политической сцене уже без малого двадцать лет. Противостояние между ними за это время превратилось из жесткой, хоть и, по мнению некоторых экспертов, несколько наигранной конкуренции в настоящую политическую войну.

В этой войне много личного: Ярослав Качиньский не раз заявлял, что Дональд Туск лично виновен в гибели его брата, бывшего президента Польши Леха Качиньского, в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года.

Накал в отношениях между ними не спадает и по сегодняшний день. В мае этого года Ярослав Качиньский заявил, что победа оппозиции на октябрьских выборах стала бы «концом Польши». Оппозиция в ответ обещает после своей победы судить ряд лидеров ПиС, в том числе и самого Качиньского, в Государственном трибунале.

Поэтому не стоит удивляться, что нынешняя избирательная кампания прошла в атмосфере взаимных обвинений и оскорблений двумя большими партиями друг друга.

ПиС обвиняет Туска в том, что он в бытность премьером одобрил план обороны Польши, который предусматривал, что в случае нападения России польские войска занимают линию обороны по Висле. «Туск хотел, чтобы Люблин и Жешув (находящиеся на восточном берегу Вислы) стали польской Бучей», — грозным голосом говорит в телерекламе министр обороны Мариуш Блащак. В ответ Дональд Туск обвиняет Качиньского в уничтожении польской экономики и в развязывании в стране гражданской войны.

При этом, говорят наблюдатели, предметного диалога о важных для страны проблемах между лидерами выборов не видно. Каждая из больших партий выстроила собственную картину мира, которую транслирует своему избирателю при помощи лояльных медиа.

«Нынешняя кампания очень схематична и не касается важных для Польши и поляков проблем. Она концентрируется на том, что можно легко „продать“ через СМИ, что уже использовалось в предыдущих кампаниях», — говорит Би-би-си доктор Матеуш Камионка, политолог из краковского Ягеллонского университета.

ПиС: безопасность и референдум

Ярослав Качиньский / AP nuotr.

Партия «Право и справедливость» построила свою кампанию вокруг ценности безопасности, ее главный лозунг — «Безопасное будущее поляков». В начале лета, когда на территории соседней Беларуси концентрировались выведенные из Украины подразделения ЧВК «Вагнера», этот посыл читался очень ясно: только нынешняя власть своими решениями — в частности, масштабными закупками вооружения для польской армии и сооружением забора на границе с Беларусью — сможет защитить поляков от угрозы с Востока.

Обнаружение никем не замеченной российской ракеты в лесу под Быдгощью и нарушение воздушной границы Польши двумя российскими вертолетами позволили наблюдателям поставить под сомнение компетенции людей, которые гарантировали полякам безопасность.

Дополнительным ударом для ПиС стал «визовый скандал»: в сентябре журналисты выяснили, что чиновники МИД создали сеть, участники которой массово выдавали польские визы мигрантам из стран Азии и Африки за вознаграждение. Оппозиционеры назвали этот скандал самой масштабной аферой в истории Польши; она, по их мнению, показала лицемерие партии власти, занимающей максимально жесткую позицию в вопросах миграции.

Еще один конек ПиС — социальная политика. В преддверии нынешних выборов правительство объявило о расширении своей флагманской программы «500+», предусматривающей выплаты 500 злотых в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка, до «800+». Другой предвыборный шаг власти — снижение кредитной ставки на покупку первой квартиры для молодых семей до 2% годовых. В ту же канву ложится и инициатива «Бесплатные лекарства», касающаяся лиц моложе 18 и старше 65 лет, — она начала действовать с 1 сентября этого года.

В своей агитационной кампании ПиС активно использует общественные средства массовой информации — особенно «первую кнопку» польского телевидения. Эти СМИ по идее должны были бы занимать нейтральную позицию в ходе избирательной кампании, но на деле уже давно превратились в пропагандистские рупоры партии власти.

Наконец, еще одна характерная черта нынешней кампании ПиС — явный евроскептицизм. Отношения Варшавы с Брюсселем окончательно испортила инициированная партией Качиньского реформа системы правосудия: в ЕС посчитали, что она переводит суды под контроль исполнительной власти. Последний аккорд этого длящегося несколько лет спора — отказ Брюсселя выделять Варшаве более 30 млрд евро из фондов ЕС на постпандемическое восстановление экономики. Польша отказывается следовать указаниям из Брюсселя: мол, будем защищать суверенитет до последнего.

Несмотря на то, что отношение поляков к ЕС в целом остается позитивным, на прошлой неделе лояльный власти еженедельник Do Rzeczy поместил на свою обложку слоган «Да! Нужно выйти из Европейского Союза!» Польские комментаторы сочли это попыткой ПиС расширить свое электоральное поле за счет националистов-евроскептиков: других резервов для значимого увеличения числа своих избирателей у партии власти не просматривается.

Главная задача, которая стоит перед ПиС на финишной прямой выборов, будет состоять в том, чтобы привести на избирательные участки максимальное количество своих сторонников. Вероятно, именно мобилизационную функцию в ходе нынешней кампании призван выполнить инициированный нынешней властью референдум, который состоится в день выборов.

Его вопросы носят явно политический характер. Два из них касаются проблемы нелегальной миграции, один — недопустимости распродажи государственного имущества, еще один — недопустимости повышения пенсионного возраста. Мало того, что они якобы должны быть неудобными для Дональда Туска, исходя из его премьерского опыта, так они вполне могут заставить прийти на участок избирателя, который в принципе принимать участие в выборах не планировал, но имеет определенное мнение по какому-то из вопросов референдума.

Оппозиция: 100 конкретных дел и марш

Дональд Туск / AP nuotr.

Кампания «Гражданской коалиции» до определенного момента ограничивалась обещаниями просто отмотать восемь лет власти ПиС: вернуть основные параметры общественно-политической жизни страны к состоянию, когда премьером Польши был Дональд Туск.

И только в начале сентября после критики по этому поводу «Коалиция» обнародовала буклет под названием «Сто конкретных дел на сто дней», в котором были перечислены планы оппозиции на случай, если ей удастся победить на выборах.

Это довольно эклектичный набор обещаний: от гарантированного права на бесплатный наркоз при родах до перенаправления 2 млрд злотых из бюджета гостелевидения на борьбу с раком и от снижения НДС в бьюти-индустрии до ликвидации школьного предмета «История и современность» — введенной в прошлом году чисто идеологической, по утверждениям оппозиции, дисциплины.

Оппозиция призвала своих сторонников бойкотировать референдум: если в нем примет участие менее половины поляков, он будет признан несостоявшимся.

Центральные события нынешней кампании оппозиции — два проведенных в Варшаве марша, участниками которых стали сотни тысяч людей.

Первый из них состоялся в июне этого года, и его массовость, похоже, стала неожиданностью даже для его организаторов. Назначая на 1 октября, фактически на финиш кампании второй, а тем более называя его «Маршем миллиона сердец», Дональд Туск сильно рисковал: буквально за день до марша даже лояльные оппозиции публицисты не были уверены, что мероприятие получится по-настоящему массовым.

Тем не менее в центре польской столицы действительно собрались, по некоторым оценкам, до миллиона человек, а выступающий перед ними мэр Варшавы Рафал Тшасковский назвал эту манифестацию новой волной «Солидарности», делая отсылку к общественному движению, которое в 1989 году смогло обрушить коммунистический режим в Польше.

К удивлению части комментаторов, политики, выступавшие на «Марше миллиона сердец», выдвигали скорее позитивные месседжи, воздерживаясь от прямой критики действующей власти. По информации Gazeta wyborcza, это сознательное решение оппозиционеров: якобы в последние недели кампании они попробуют максимально расширить базу сторонников, выйдя за пределы своего электорального пузыря.

Третьи силы

Впрочем, сводить интригу польских выборов только к противостоянию двух больших игроков было бы в корне неправильно. Хотя уже сегодня понятно, что правительство после выборов будет формировать один из них, очень вероятно, что сделать это в одиночку ни одному из них не удастся.

Предвыборная социология показывает, что обе большие партии 15 октября наберут примерно по трети голосов поляков — ПиС чуть больше, «Коалиция» чуть меньше. Настоящего победителя выборов определит то, сколько голосов наберет каждая из трех других политических сил, которые имеют шансы войти в Сейм следующего созыва.

Во-первых, это «Левица» — левая партия, объединение «старых левых» во главе с Влодзимежом Чажастым, начавшим карьеру еще в коммунистической Польше, и «новых левых» европейского толка, партии «Весна» Роберта Бедроня и «Вместе» Адриана Зандберга.

Во-вторых, это «Конфедерация» — ультраправая партия, объединяющая в своих рядах либертарианцев, ориентирующихся на звезду польского тик-тока Славомира Менцена, и ультранационалистов под руководством Януша Корвина-Микке и Кшиштофа Босака.

В-третьих, это избирательный блок «Третий путь». В него входят центристская партия «Польша 2050» бывшего телеведущего Шимона Холовни и одна из старейших партий страны, Польская крестьянская партия.

Поддержку каждой из них социологи оценивают цифрами от 7 до 12 процентов. А дальше начинается отдельный пазл. Теоретически все просто: «Левица» и «Третий путь» вроде не против сформировать парламентское большинство с «Коалицией» Дональда Туска. «Конфедерация», с одной стороны, заявляет, что идет в политику, чтобы «опрокинуть стол переговоров, а не заседать за ним», с другой — именно ее польские комментаторы называют вероятным партнером по коалиции для правеющей на глазах «Права и справедливости».

На деле, как бы банально это ни звучало, важным для определения будущей конфигурации в польском парламенте будет каждый голос.

Дело в том, что избирательный барьер в Польше составляет 5% для партий и 8% для блоков. Так что самая большая интрига поствыборной ночи — это результат «Третьего пути»: не все опросы дают ему больше 8%, а если этот блок не пройдет в Сейм, шансы оппозиции на суммарную победу становятся скорее теоретическими.

Поэтому нынешние выборы называют самыми непредсказуемыми в истории Польши.

Качнутся политические весы в одну сторону — и в стране образуется коалиция «правее правого», ПиС и «Конфедерации». Известный политик Ришард Петру назвал такую гипотетическую коалицию «черно-коричневой», и эту формулировку до сих активно используют либеральные комментаторы.

Буквально пара процентов в другую сторону — и в Польше будет сформирована разномастная коалиция партии Дональда Туска, левых и «Третьего пути», объединяет которых, главным образом, желание остановить развитие государства в направлении, определенном Ярославом Качиньским.

Пожелай, к примеру, «Гражданская коалиция» и «Левица» либерализировать законодательство об абортах — и этому, скорее всего, воспротивится консервативное крыло внутри «Третьего пути».

Не стоит забывать и о том, что вставлять палки в колеса такому большинству будет явно симпатизирующий «Праву и справедливости» президент Анджей Дуда. Президентское вето преодолевается тремя пятыми голосов депутатов Сейма — а на такое уверенное большинство оппозиционеры сейчас явно не претендуют.

В этой ситуации немало польских экспертов убеждены, что любое большинство, которое удастся сформировать по результатам выборов 15 октября, будет нестабильным и Польшу, вполне вероятно, ждут досрочные парламентские выборы — скажем, весной следующего года.

Что с Украиной?



Владимир Зеленский / AP nuotr.

Один из главных вопросов, который беспокоит наблюдателей за выборами в Польше и за ее пределами, — как после окончания этой кампании сложатся отношения Варшавы с Киевом.

Отношения между Украиной и ее ближайшим стратегическим союзником в последнее время оказались в глубоком кризисе из-за спора двух стран по поводу экспорта украинского зерна через польскую границу. Польские политики — главным образом, из лагеря власти — подхватили эту тему, и на какое-то время вопрос отношений с Украиной стал доминирующим в кампании. При этом их риторика выходила далеко за пределы проблематики «зернового спора»: представитель правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава рассматривает возможность отмены программ финансовой помощи для беженцев из Украины, а премьер Матеуш Моравецкий анонсировал прекращение поставок польского оружия воюющему соседу.

Наконец, в провластных СМИ активно цитировали твит брюссельской корреспондентки государственного телеканала, в котором она со ссылкой на свои источники сообщала: «В Брюсселе поговаривают, что Германия и Франция якобы обещали украинским властям быстрое вступление в ЕС, если Киев поможет свалить нынешнюю польскую власть».

Сейчас градус напряженности в украинско-польском диалоге явно снизился. Да и польская избирательная кампания, кажется, перешагнула через украинскую тему и пошла дальше.

«Проблема Украины была на слуху примерно месяц. Сейчас практически все о ней забыли, сейчас главный скандал в Польше — это снижение властью цены на бензин и, как следствие, нехватка топлива на заправках», — говорит политолог Матеуш Камионка.

Показательно также, что тема Украины фактически отсутствовала на «Марше миллиона сердец» «Гражданской оппозиции». Да и вообще партия Туска не форсирует эту тему лишний раз, ограничиваясь заверениями поддержки Киеву и попутно упрекая власть: мол, бездари, даже с Украиной умудрились поссориться.

Источники Би-би-си в украинской власти прямо связывают недавнее обострение с трудностями, которые ПиС испытывает в избирательной кампании: якобы таким образом партия власти пыталась мобилизовать в свою поддержку голоса польских фермеров плюс сыграть на нарастающем в польском обществе чувстве усталости от войны. После выборов, продолжает киевский собеседник Би-би-си, все успокоятся и все вернется на круги своя.

Опасность для восстановления добрых отношений между Киевом и Варшавой, говорит политолог Матеуш Камионка, несет только один исход выборов в Польше: если по их итогу коалицию создадут ПиС и «Конфедерация».

«Конфедерация» — единственная партия, которая в ходе кампании открыто выступала за прекращение помощи Украине и украинцам. В разгар «зернового кризиса» в отношениях между Киевом и Варшавой один из ее лидеров Славомир Метцен предложил повлиять на позицию Украины такими «креативными» способами, как ремонт ключевого хаба поставок вооружений — аэропорта в Жешуве или железнодорожных путей, которые ведут от него к украинской границе. Другой ее видный деятель, Гжегож Браун пытался организовать общепольскую кампанию «Стоп украинизации Польши!» Если «Конфедерация» войдет во власть, даже в качестве младшего партнера, это не сулит Киеву ничего хорошего.



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