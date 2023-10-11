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Германия предоставит Украине системы ПВО на 1 млрд евро

DW
Deutsche Welle 2023.10.11 11:44
Берлин
Берлин / U. Jonaitytės/LRT nuotr.

Минобороны ФРГ объявило о выделении Украине нового пакета помощи, в который вошли системы ПВО, ракеты к ним, оружие, транспортные средства и оснащение военнослужащих.

Министерство обороны Германии объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в объеме более одного миллиарда евро, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 10 октября. "Германия и в будущем будет помогать Украине тем, в чем она больше всего нуждается", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Для защиты критической инфраструктуры в предстоящую зиму Украина получит системы ПВО Patriot, IRIS-T и Gepard на общую сумму в 1 миллиард евро, говорится в сообщении. Кроме того, в пакет входит оружие, транспортные средства и оснащение военнослужащих на сумму в 20 миллионов евро.

Patriot, IRIS-T, Gepard

Система Patriot будет предоставлена Киеву из запасов бундесвера и включает станцию управления, радиолокационную установку, восемь пусковых установок и более 60 ракет. Обучение украинских военных, которые будут ею управлять, начнется в ближайшие недели, говорится в сообщении.

Дополнительно Германия поставит один, уже третий по счету зенитный ракетный комплекс средней дальности IRIS-T SLM и один ЗРК IRIS-T SLS ближнего радиуса действия - с ракетами к ним. Этими поставками ФРГ выполнит обещания, данные Украине в прошедшие месяцы, отмечает Минобороны ФРГ.

По данным ведомства, поставки амуниции не прекращаются, в настоящее время готовится отправка снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, в ближайшие недели Украина получит еще 10 танков Leopard 1A5, три зенитных установки Gepard, 15 бронированных грузовых машин и 20 бронированных медицинских машин.

DW

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