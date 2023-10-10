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Новости2023.10.10 17:56

Yle: Власти Финляндии заподозрили диверсию на подводном газопроводе в Эстонию

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.10 17:56
Балтийское море в Эстонии
Балтийское море в Эстонии / AP nuotr.

Власти Финляндии заподозрили, что авария на подводном газопроводе в Эстонию могла быть не случайной, сообщает национальный телерадиовещатель Yle. Правительство планирует провести пресс-конференцию о случившемся.

Как пишет таблоид Iltalehti, финское министерство обороны подозревает, что причиной аварии стала диверсия, которую могла совершить Россия. Официально эта информация на момент публикации новости не подтверждалась.

Диверсии на газопроводах "Северный поток" спустя год всё ещё не раскрыты
Газопровод Balticconnector соединяет эстонские и финские газовые сети, позволяя, в частности, Финляндии использовать газохранилище в Латвии. Об аварии на подводной линии стало известно 8 октября. Позже стало известно, что повреждения мог получить кабель связи, проложенный между странами.

Финский оператор ветки Gasgrid предупредил тогда, что из трубы под водой утекает газ. Эстонский оператор Elering в понедельник, 9 октября, сообщил, что при расследовании случившегося не исключаются все версии, включая саботаж, — передавало агентство Reuters.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил журналистам во вторник, что власти начали расследования инцидента. Он сказал, что Хельсинки проинформировал о ситуации партнёров по ЕС и НАТО. По его словам, правительство не считает, что стране сейчас угрожает опасность в связи со случившимся.

Российский ВМФ собирает карту подводных кабелей вокруг Скандинавии
Весной Iltalehti сообщала, что военно-морские силы Финляндии и Швеции повысили свою готовность к предотвращению российских атак на энергосистемы. Это случилось после взрывов на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море из России в Германию. Он был подорван в сентябре 2022 года. Эта диверсия не раскрыта.

Радио «Cвобода»

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