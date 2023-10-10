После инцидента на эстонско-финском газопроводе повышена бдительность на важных объектах

После инцидента на газопроводе, соединяющем Финляндию и Эстонию, власти Литвы усилили уровень бдительности на стратегически важных объектах, сообщил во вторник Национальный центр кризисного управления (НЦКУ).

Об этом центр сообщил после того, как президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вполне вероятно, что повреждение газопровода Balticconnector было вызвано внешними факторами.

"Хотим сообщить, что мы получили информацию от международных партнеров, повышен уровень бдительности на стратегически важных объектах", - говорится в сообщении.

По сообщению центра, в среду созывается заседание Объединенной группы по предотвращению угроз и кризисному управлению, на котором будет заслушана дополнительная информация, подготовленная службами, и на ее основе будут приняты дополнительные решения.

Финляндия сообщила о повреждении газопровода в воскресенье.

Ниинистё заявил во вторник, что "ущерб, причиненный подводной инфраструктуре, воспринят серьезно, а его причины расследуются с воскресенья".

По его словам, "вероятно, повреждение как трубопровода, так и телекоммуникационного кабеля произошло в результате внешнего воздействия". Президент подчеркнул, что причина ущерба пока не ясна, но НАТО также готово провести расследование инцидента.

По данным источников в финском издании Iltalehti, правительство и силы обороны Финляндии подозревают, что трубопровод мог подвергнуться атаке со стороны России.

После временного закрытия проложенного на дне Балтийского моря Balticconnector эстонские потребители получают газ из Латвии.