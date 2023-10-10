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Роберт Кеннеди-младший решил баллотироваться в президенты как независимый кандидат

ГА
Голос Америки 2023.10.10 13:01
Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший / Wikipedia

Кеннеди – представитель одной из самых известных политических династий в Демократической партии

Роберт Кеннеди-младший объявил о своем выдвижении на пост президента в качестве независимого кандидата и отказе от участия в праймериз Демократической партии.

Решение Кеннеди, о котором он объявил в Филадельфии, вносит неожиданный элемент в вероятную повторную схватку президента-демократа Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, делая кампанию более неопределенной.

Кеннеди – представитель одной из самых известных политических династий в Демократической партии. Он юрист, специализирующийся в экологическом праве, и активист движения против вакцин.

Заявка Кеннеди имеет мало шансов на успех, и у него более высокие рейтинги среди республиканцев, чем среди демократов.

В ответ на просьбу о комментарии представитель Демократического национального комитета прислал эмодзи с закатанными вверх глазами.

Голос Америки

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