Роберт Кеннеди-младший решил баллотироваться в президенты как независимый кандидат

Кеннеди – представитель одной из самых известных политических династий в Демократической партии
Роберт Кеннеди-младший объявил о своем выдвижении на пост президента в качестве независимого кандидата и отказе от участия в праймериз Демократической партии.
Решение Кеннеди, о котором он объявил в Филадельфии, вносит неожиданный элемент в вероятную повторную схватку президента-демократа Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, делая кампанию более неопределенной.
Кеннеди – представитель одной из самых известных политических династий в Демократической партии. Он юрист, специализирующийся в экологическом праве, и активист движения против вакцин.
Заявка Кеннеди имеет мало шансов на успех, и у него более высокие рейтинги среди республиканцев, чем среди демократов.
В ответ на просьбу о комментарии представитель Демократического национального комитета прислал эмодзи с закатанными вверх глазами.