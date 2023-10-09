Wizz Air отменила полеты из Вильнюса в Тель-Авив

Авиакомпания Wizz Air отменила запланированные на понедельник рейсы из Вильнюса в Тель-Авив на фоне продолжающегося военного конфликта с ХАМАС в Израиле. Об этом компания сообщила BNS в понедельник.

"В связи с обострением конфликта в Израиле Wizz Air отменила рейсы в Тель-Авив и обратно до дальнейшего уведомления", - говорится в комментарии компании.

Рейсы компании из Вильнюса в Тель-Авив выполняются по вторникам, средам и субботам. По словам представителей Wizz Air, они будут возобновлены, когда ситуация это позволит.

"Мы постоянно отслеживаем и оцениваем ситуацию и готовы возобновить полеты как можно скорее, поэтому ежедневно вносим изменения в расписание. Wizz Air приносит извинения за причиненные неудобства и подчеркивает, что безопасность пассажиров, экипажа и самолетов является для нее главным приоритетом", - говорится в комментарии компании.

Пассажиры, купившие билеты, были проинформированы и могут получить возврат денег или изменить даты поездки, добавили в компании.

В связи с нападениями ХАМАС на Израиль в субботу Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Литвы оценить необходимость поездок в Израиль и Палестину в данный момент, но настоятельно советует им узнать местонахождение ближайшего убежища и избегать определенных районов Израиля и Палестины.