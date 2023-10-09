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Новости2023.10.09 17:05

Путин связал гибель Пригожина со взрывом гранаты и кокаином. Что не так с этой версией?

BN
BBC News Русская служба 2023.10.09 17:05
Похороны Евгения Пригожина
Похороны Евгения Пригожина / фото AP

Сторонники Евгения Пригожина скептически восприняли заявление Владимира Путина, из которого следует, что причиной гибели главы ЧВК «Вагнер» мог стать взрыв ручной гранаты на борту его бизнес-джета, а в деле якобы имеется и наркотический след. 

Самолет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбился 23 августа в Тверской области. Погибли 10 человек, находившихся на борту: сам Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин, другие соратники и три члена экипажа.

За два месяца до гибели Пригожин и его командиры попытались устроить вооруженный мятеж, выдвинувшись боевыми колоннами на Москву, но в последний момент пошли на мировую.

Судя по видеозаписям момента падения самолёта и по разбросу обломков на большой площади, он развалился ещё в воздухе.

«Это могла быть техническая поломка, но очень неожиданная и серьёзная. Например, разрушение самолёта», — рассказал Би-би-си авиационный инженер, который занимается обслуживанием самолетов в одном из крупных аэропортов.
«В падении самолёт может превысить скорость, после которой прочности конструкции недостаточно. Но, на мой взгляд, там всё было довольно просто — части самолёта падали беспорядочно. Он разрушился в воздухе, на довольно большой высоте», — сказал собеседник Би-би-си.

Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе
Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе / фото AP

Следствие рассматривало различные версии крушения, в том числе теракт и попадание ракеты.

О том, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат, а внешнего воздействия на самолет не было, заявил в четверг на Валдайском форуме Владимир Путин, сославшись на доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компаниях в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу», — добавил Путин.

Насколько правдоподобны версии о ручной гранате и намёки на злоупотребление наркотиками, приведшие к катастрофе?

Мог ли самолёт разрушиться в воздухе из-за взрыва ручной гранаты на борту?

Теоретически да. Ручная осколочная граната, особенно оборонительная, такая как известная «лимонка» Ф-1, обладает большой мощностью за счёт прочного чугунного корпуса. Её осколки могли, например, перебить трубопроводы гидравлических систем и вызвать потерю управления лайнером.

Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе
Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе / фото AP

Кроме того, взрыв на большой высоте мог привести к разгерметизации и мгновенной декомпрессии, когда из-за большой разницы давления воздух в салоне вырывается наружу, вызывая дополнительные повреждения конструкции и быструю потерю сознания людей, находящихся на борту.

Особую опасность представляет возможный разрыв заднего гермошпангоута — переборки, отделяющей пассажирский салон от негерметичной хвостовой части самолета. Это может вызвать разрушение расположенных там органов управления и даже отрыв хвостовой части, после чего самолёт обречён.

Однако далеко не всегда разгерметизация приводит к авиакатастрофе — в большинстве случаев такие инциденты заканчиваются благополучно. На работе двигателей разгерметизация не сказывается, системы управления дублируются, современные самолёты довольно прочные и оборудованы аварийными кислородными масками.

Могла ли граната попасть на борт?

С 2011 года в аэропорту Шереметьево работает терминал А бизнес-авиации. Вылетающие оттуда пассажиры бизнес-джетов должны проходить стандартную процедуру проверки на запрещённые к провозу предметы — это касается и личного досмотра, и багажа, и ручной клади, и всего другого, что проносится на борт.
Если такая проверка проводилась, вероятность того, что служба безопасности терминала проворонила ручную гранату, представляется ничтожной.

Стихийный мемориал Евгению Пригожину
Стихийный мемориал Евгению Пригожину / фото GETTY IMAGES

Генеральный директор ООО «Авиа Групп» — дочернего предприятия международного аэропорта Шереметьево, управляющего терминалом бизнес-авиации, заявил телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, что о версии с гранатой узнал из заявления Путина. По словам Михаила Семенова, ранее у следствия вопросов к безопасности и проносу на борт оружия и боеприпасов не было, «но теперь, наверное, появятся».

По информации ВЧК-ОГПУ, пронос на борт через зону транспортной безопасности запрещенных предметов, таких как оружие и боеприпасы, возможен только с одобрения службы транспортной безопасности аэропорта Шереметьево, которую курирует офицер ФСБ в звании полковника.

Что ещё не так с версией о гранате и наркотиках?

Ещё задолго до участия в боевых действиях в Украине ЧВК «Вагнер» проводила боевые операции в ряде стран Африки, а также в Сирии. Она имеет богатый опыт перевозки оружия и боеприпасов, её костяк — профессиональные военные, которые умеют обращаться с опасными грузами, других в близком окружении Пригожина и Уткина оказаться не могло.

Чтобы граната взорвалась в воздухе, недостаточно пронести её на борт — нужно вкрутить в неё запал, что само по себе безрассудно, а потом ещё и выдернуть предохранительную чеку.

Стихийный мемориал Евгению Пригожину и ЧВК «Вагнер»
Стихийный мемориал Евгению Пригожину и ЧВК «Вагнер» / фото GETTY IMAGE

В своём выступлении на Валдайском форуме Владимир Путин намекнул на то, что кто-то из находившихся на борту мог употребить алкоголь или наркотики, упомянув о пяти килограммах кокаина, якобы обнаруженных во время обыска в компании Пригожина в Петербурге.

Однако знающие Пригожина говорят, что ни он, ни Уткин, ни кто-либо из верхушки «Вагнера» не имели пристрастия к наркотикам и алкоголю. Более того, в компании на всех уровнях поддерживалась атмосфера нетерпимости к средствам изменения сознания, а нарушители жестоко наказывались.

«Кто был в „Оркестре“, знают, что следовало за этим, — пишет в телеграме „Канал специального назначения“. — Увольнение, чёрный список и денежный штраф — это самое лёгкое, чем можно было отделаться. Иногда в дело вступал и контейнер, или доктор Стечкин».

Вагнеровский телеграм-канал GreyZone утверждает, что пять килограммов кокаина, о которых говорил Путин — это «порошок, имитирующий наркотик», который «Вагнер» применял в своих оперативных мероприятиях, и следователи ФСБ возвратили его после экспертизы.

Падение самолета Пригожина
Падение самолета Пригожина / AP nuotr.

Так или иначе, но об уголовном деле о незаконном обороте наркотиков, возбуждённом в отношении Пригожина или сотрудников его компании, не сообщалось.

Неизвестно и о таких обязательных оперативно-следственных действиях, как обыск по месту жительства подозреваемых во взрыве боевой гранаты на борту воздушного судна.

Дело можно закрывать?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что доклад следствия по делу о крушении самолёта Евгения Пригожина еще не окончателен, следствие продолжается, а то, о чём говорил Путин на Валдайском форуме, — «это пока один из установленных фактов».

Изначально следствие рассматривало различные версии — в том числе о поражении самолёта зенитной ракетой или о теракте на борту, об ошибке пилотов или технической неисправности.

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин / стоп-кадр видеозаписи Twitter

Самолет Embraer-135, на котором разбился Пригожин и его спутники, был произведен бразильской компанией, однако Россия, вопреки принятой международной практике, отказалась допустить к расследованию специалистов компании-производителя.
Формально российский президент не называл причину катастрофы, хотя к чему он клонит, совершенно ясно. Вряд ли кто-то всерьёз верит, что выводы официального следствия будут противоречить заявлению Владимира Путина: сказал, что граната — значит, граната, погибшие вагнеровцы сами виноваты.

Сразу же после крушения самолёта многие россияне, независимо от их отношения к хозяину Кремля или главе ЧВК «Вагнер», высказывали твёрдое убеждение, что Путин таким образом отомстил Пригожину и Уткину за июньский мятеж.

Все годы нахождения в Кремле Путин формировал себе образ сильного властителя, не прощающего измену. Возможно, сейчас ему не столь важно, правдоподобна ли его версия случившегося. Важно другое — чтобы сторонники версии о наказании мятежников утвердились в собственной правоте.

BBC News Русская служба

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Похороны Евгения Пригожина
Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе
Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе
Стихийный мемориал Евгению Пригожину
Стихийный мемориал Евгению Пригожину и ЧВК «Вагнер»
Падение самолета Пригожина
Евгений Пригожин
BBC News
# В мире# Россия
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