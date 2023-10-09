Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси признал "Союз матерей Беларуси" экстремистским формированием. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По данным "Весны", соответствующее решение было принято еще 29 сентября. КГБ также называет имена людей, которые предположительно связаны с "Союзом матерей Беларуси": Светлана Антилевская, Ольга Зданович, Таисия Яковенко (Лифанова), Наталья Алесинская, Татьяна Тарпанова (Васильцова).

"Союз матерей Беларуси" – антивоенное общественное движение, созданное 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину. Как говорится на сайте организации, ее участницы помогают матерям "проявлять антивоенную позицию, находить единомышленниц и важную информацию для спасения жизней своих детей".

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