Желающих вакцинироваться в Литве против гриппа много, но нужные вакцины отсутствуют в некоторых поликлиниках

Несмотря на то, что эксперты в области здравоохранения рекомендуют одновременно делать прививку от гриппа и коронавируса, не все желающие могут попасть на прием к врачу. Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщает, что к нему поступают жалобы от пациентов на отсутствие в медицинских учреждениях вакцины от COVID-19. Врачи объясняют, что количество и тип заказанных вакцин определяется спросом, который выражают сами пациенты.

С прошлого четверга литовские медицинские учреждения начали предлагать вакцинацию против гриппа и COVID-19 за одно посещение. По словам Дайвы Размувене, эпидемиолога НЦОЗ, интерес к этой возможности, безусловно, есть, но она добавляет, что в медицинских учреждениях не всегда есть для этого подходящие условия.

"Мы видим это по звонкам, письмам людей, которые говорят, что обращаются в свои медицинские учреждения, в другие медицинские учреждения и ищут вакцину от COVID. Они хотели бы сделать прививку за один визит, (...) но это проблема, с которой они сталкиваются", - сказала Д. Размувене в интервью Радио ЛРТ.

Специалист отмечает, что несколько недель назад в Литву были доставлены вакцины против гриппа и коронавируса, но интерес к последней среди медицинских учреждений меньше.

"Вакцина против ковид-инфекции доступна в Литве с середины сентября. Нам просто не хватает более активного заказа этой вакцины учреждениями здравоохранения", - говорит представитель НЦОЗ.

Поликлиника / D. Umbraso/LRT nuotr.

По мнению эпидемиолога, этого не должно быть, поскольку пациент, столкнувшийся с препятствиями, может решить вообще отказаться от вакцинации против коронавируса.

"Надо понимать, что это желание действительно может пропасть после нескольких визитов в медицинское учреждение, поэтому вакцину надо заказывать. Она будет доставлена, им (медицинским учреждениям - LRT.lt) не придется самим идти и забирать ее, и [они смогут] просто удовлетворить эти потребности", - сказала Размувене.

Неринга Красаускене, координатор вакцинации в Шилальском центре первичной медико-санитарной помощи, сказала Радио ЛРТ, что в настоящее время у учреждения нет вакцин против коронавируса, но это не связано с тем, что доставка вакцин будет медленной или неорганизованной. Просто, по сравнению с вакцинами против гриппа, гораздо меньше пациентов заинтересованы в их получении.

"Сегодня вакцина (COVID - LRT.lt) еще не поступила в наше учреждение, но в следующий понедельник она поступит в наше учреждение (...) Люди стали гораздо активнее прививаться от гриппа. Спрос на вакцину от коронавируса, безусловно, снижен по сравнению с тем, что было, скажем, в начале пандемии", - поясняет Н. Красаускене.

По словам специалиста, потребность в той или иной вакцине определяется Шилальским центром первичной медико-санитарной помощи в ходе общения с пациентами. И если впоследствии выясняется, что каких-то вакцин не хватает, срочно заказываются дополнительные вакцины.

"Это работа всего коллектива больницы. Врачи разговаривают с пациентами, медсестры разговаривают, администраторы разговаривают. Мы регистрируем людей, чтобы примерно знать, сколько человек хотят получить прививку. Мы заказываем необходимое количество вакцин. Если возникает нехватка, мы можем в любой момент заказать еще", - говорит координатор вакцинации.

Лиана Жмуйдзинавичюте, врач по иммунопрофилактике поликлиники Вильнюсского центра, говорит, что она также заметила тенденцию к повышению интереса к вакцинам против гриппа.

"Я согласна с представителем Шилалалського центра - спрос на вакцины против гриппа определенно намного выше, и при общении с пациентами это чувствуется. Например, вчера я разговаривал с 10 пациентами из группы серьезного риска (...) - только один из них выразил желание вакцинироваться обеими вакцинами, трое - вакциной против гриппа, четверо обещали подумать, а остальные отказались от обеих. Пока трудно сказать, но спрос на вакцины от гриппа будет значительно выше", - говорит она.

Количество привитых за последнее время свидетельствует о том, что спрос на вакцину против гриппа среди пациентов высок.

"Мы начали вакцинацию против гриппа 25 сентября. Мы получили 1500 доз - первую такую партию из 5000 заказанных. Менее чем за две недели мы уже сделали практически две трети прививок", - говорит Жмуйдзинавичюте.

Вакцина от COVID 19 / Ю. Стацявичюс/LRT nuotr.

Представитель Вильнюсской центральной поликлиники добавила, что с четверга это учреждение также начнет вакцинировать людей против инфекции COVID-19.

Как отмечает эпидемиолог НЦОЗ, выслушав мнения коллег, безусловно, понятно, что интерес к вакцине против гриппа у населения выше, чем к COVID-19. Однако, добавляет она, это не должно оставаться без внимания - врачи должны объяснять пациентам, что важно вакцинироваться против обоих вирусов.

"Давайте поймем, что сезоны гриппа и вакцинации против гриппа продолжаются уже 10 и более лет, и вакцина от коронавируса, несомненно, внесла определенный информационный вклад в пандемию. (...) Поэтому, если бы медицинские учреждения более активно приглашали тех же людей или более активно объясняли, что именно они подвержены наибольшему риску возникновения самых сложных осложнений и даже самых тяжелых исходов, (...) я думаю, что это оказало бы влияние", - говорит Размувене.

По ее словам, важно, чтобы врачи при общении с пациентами о необходимости той или иной вакцины пользовались научной информацией, а не собственными убеждениями.

"Я могу сказать по тем же запросам, которые поступают в наш центр, что иногда сами врачи приводят свой собственный пример, что, может быть, человеку, который находится в группе риска, не стоит делать прививку. Я считаю, что это тоже ложка дегтя в бочке, этого не должно быть. (...) Авторитет - это врач, он (пациент - LRT.lt) обязательно прислушается и примет его рекомендацию", - говорит специалист.

В свою очередь, представители медицинского учреждения Шилальского центра и поликлиники Вильнюсского центра подчеркивают, что врачи обучены не навязывать пациентам свое личное отношение к прививкам, но иногда люди приходят в поликлинику с негативным отношением к прививкам, которое очень трудно изменить.