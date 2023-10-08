СМИ: Во время атаки «ХАМАС» погиб израильский полицейский литовского происхождения Кузмицкас

Израильские власти установили личности 44 военнослужащих, а также 30 сотрудников служб безопасности, убитых в результате субботнего нападения «ХАМАС» на Израиль. Израильские СМИ сообщают, что одним из погибших был израильский полицейский литовского происхождения Мартинас Кузмицкас.

О гибели израильского полицейского литовского происхождения сообщил в Facebook писатель Сергей Канович со ссылкой на израильское издание «Ynet».

Общественный деятель Алкас Палтарокас сообщил порталу LRT.lt, что в юности знал Кузмицкаса – они оба были скаутами и провели вместе «не одно лето».

«Я лично знал его со времен моей юности, потому что он был скаутом из того же Кярнавского отряда. Он был очень активным, дружелюбным и замечательным», – сообщил Палтарокас.

По словам Палтарокса, после 1995 года Мартинас Кузмицкас эмигрировал в Израиль и занялся «военной карьерой». В последнее время они не общались.

В министерстве иностранных дел Литвы телевидению LRT сообщили, что не располагают информацией о гибели или ранении в Израиле граждан Литвы. По утверждению министерства, пока в это ведомство обратился лишь «один-другой» литовец, желающий покинуть Израиль.

LRT.lt напоминает, что, по данным на воскресенье, в результате крупной атаки на Израиль, которую предприняла террористическая группировка «ХАМАС», были убиты более 500 человек. В больницах находятся 2048 раненых, из них 20 – в критическом состоянии.